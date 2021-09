“Un Game per la Ricerca” 5^ edizione

(Milano, 2 settembre 2021) - GALA CHARITY DINNER E TORNEO DI TENNIS BENEFICO - 24 – 25 SETTEMBRE 2021

Milano, 2 settembre 2021 - Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che anche quest'anno si svolgerà l’Evento Benefico "Un Game per la Ricerca", arrivato alla sua 5^ edizione. Due giorni di solidarietà durante i quali avranno luogo una cena di Gala e un Torneo di Tennis, finalizzati a raccogliere fondi per l’Oncologia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus Il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it). Un’iniziativa nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, che ha sin qui raccolto (complessivamente) oltre 120.000,00 Euro, interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di Ewing.

La serata di Gala si terrà venerdì 24 settembre, mentre il Torneo di Tennis, con la formula del Doppio Misto, si disputerà sabato 25 settembre, presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate).

“Il 2020 è stato un anno difficile, che ha modificato il nostro modo di vivere. Il 2021 è l’anno della ripartenza, nel segno di una vera e propria rinascita. Ed è per questo che è nostra intenzione proseguire sulla strada intrapresa negli anni passati, mettendo al primo posto la solidarietà. Solo con l’aiuto di tutti il futuro potrà cambiare” ha dichiarato il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia.

Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni, inviare una mail all’indirizzo segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

L’evento è Patrocinato dai Comuni di Milano e Segrate, dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, GLGS, LIONS Milano Host, dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dal Panathlon International Club Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli Amici del Game, quali: Agorà Borgogna, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Burger King, Sporting Club Milano 2, Milano Tennis Academy, Piquadro, Wilo, Iren S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A., Engel & Völkers - Cernusco sul Naviglio, Inspeedy S.r.l., Tucano, Gioielleria Cielo, Ladisa Ristorazione, Zaini S.p.a., Vini Gulfi, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Caris Servizi S.r.l., Gelateria Nonno Peppe, Caffè Morettino, Serigrafia Real Time, Scalia Group, Ristorante Gli Orti del Belvedere.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e

nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com