“RINNOVA LA TUA CUCINA”È la nuova collezione PENNY Market dal 2 settembre

(Adnkronos) - Dal 2 settembre e fino al 31 ottobre, la qualità italiana di Moneta

Cernusco 2 settembre 2021 – RINNOVA LA TUA CUCINA, la nuova collezione a bollini di PENNY Market Italia è di fatto una linea top quality di teglie a marchio Moneta per la preparazione e la cottura delle ricette da forno, la proposta è inoltre arricchita da accessori Ghidini che servono per la preparazione dei prodotti.

Ancora una volta, PENNY valorizza il made in Italy con partner di eccellenza leader di mercato e che vantano una lunga storia tutta italiana.

È Moneta il protagonista di questa “occasione tutta italiana” (il claim della campagna), che con il suo equilibrio di tradizione e innovazione è tra i migliori produttori di accessori per le preparazioni da forno.

La linea delle teglie Moneta coniuga la praticità nell’utilizzo e l’attenzione all’ambiente perché circa il 75% dell’alluminio impiegato proviene da fonti di riciclo, inoltre l’alluminio è riutilizzabile infinite volte.

Un sistema consolidato e vincente quello della raccolta bollini PENNY Market che garantisce un bollino ogni 15€ di spesa con PENNYCard e la possibilità di aggiudicarsi i premi Moneta con o senza contributo. Un modo tutto PENNY e unico nel mondo discount che ha saputo dare – e continua a dare – soddisfazioni in termini di fidelizzazione dei clienti.

I premi, mai banali, sempre di alta manifattura e “made in Italy”, sono un veicolo dell’impegno di PENNY verso una spesa conveniente e di qualità, senza mai dimenticare il territorio e, per l’appunto, tutta la nostra Italianità.

“Le nostre collezioni – afferma Bruno Bianchini, Strategic Marketing Director di PENNY Market Italia – sono un dialogo continuo con i nostri clienti. Un modo per confrontarci e insieme valorizzare le eccellenze italiane. Grazie alla qualità dei prodotti scelti e la facilità di raccolta punti, le collection PENNY Market confermano e aumentano la loro risposta”.

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio italiano con 385 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio.

Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

Informazioni su REWE Group

La cooperativa REWE Group è un gruppo leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Nel 2017, la società ha generato entrate esterne totali per circa 60 miliardi di euro. REWE Group, una società fondata nel 1927, impiega oltre 345.000 persone e gestisce 15.300 negozi in 22 paesi europei. Le sue linee di vendita comprendono supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA e MERKUR, dal discount PENNY e dai negozi di toom DIY. La società gestisce anche minimarket (REWE To Go) e le attività di e-commerce REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde e Kölner Weinkeller. Il marchio DER Touristik comprende i tour operator ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo ed Exim Tours e oltre 2.400 agenzie di viaggio (tra cui DER Reisebüro, DERPART e partner di cooperazione), l'hotel catene lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol e Playitas Resort, nonché l'operatore diretto clevertours.com.

Informazioni su Moneta

Moneta è un brand di Alluflon spa, grande realtà industriale dalla spiccata vocazione internazionale; leader nell’innovazione degli strumenti di cottura è divenuta ambasciatrice dei valori del made in Italy in oltre 50 Paesi. Nello stabilimento italiano di Mondavio di oltre 40.000 mq si producono oltre 15 mln di pezzi all’anno e vi lavorano oltre 400 impiegati.

Informazioni su Ghidini

L’azienda che prende il nome dal suo fondatore Cipriano Ghidini, nasce prima della seconda guerra mondiale, iniziando la sua attività con la produzione di cavatappi e rompinoci. L’Azienda si evolve rapidamente passando dalla produzione di 30/40 articoli ad un numero sempre più elevato e negli anni ’80, viene presentata la prima linea di utensili da cucina che viene aggiunta alla linea base degli accessori da vino.

Tutta la filiera produttiva è interna all’azienda, controllata passaggio per passaggio: dall’idea progettuale al rendering in 3D fino alla realizzazione degli stampi allo stampaggio ad iniezione bicomponente, passando per la fusione metallica, fino alla cromatura, alla finitura e al montaggio e confezionamento di ogni singolo prodotto.

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Market Italia: mcaldarella@pennymarket.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: Fabio.valli@adnkronos.com | + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966