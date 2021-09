Milan Design Week - Fuorisalone 2021 Neolith® veste Jacuzzi® Arga®

(Adnkronos) - Le due aziende insieme per un nuovo stile di vasca: glamour e wellness caratterizzano il modello Arga® esposto presso la Neolith® Urban Boutique di Milano

Milano, 2 settembre 2021 – Jacuzzi® e Neolith® uniscono le proprie competenze in wellness e interior design per creare una versione speciale della vasca Arga® 180 x 90 nella pregiata finitura in Neolith® Calacatta Gold. L’esclusiva vasca Swirlpool®, così finemente impreziosita, sarà esposta presso la Neolith® Urban Boutique di Piazza Santo Stefano 10, a Milano, dal 6 al 10 settembre 2021, in occasione della Milan Design Week. Un evento per condividere la propria visione e contribuire alla ripartenza del design e di Milano, riconnettendosi al settore e consolidando le relazioni, sotto il segno della creatività e dell’amore per il benessere.

Fondato nel 2009, Neolith®, marchio leader di mercato di pietra sinterizzata è un prodotto rivoluzionario che è diventato una scelta per architetti, designer, progettisti e operatori del settore. Un materiale pionieristico e naturale al 100% -a base di minerali del granito, minerali del vetro e ossidi naturali- che può essere impiegato per i progetti più esigenti di edilizia interna ed esterna. Combinando decorazione dettagliata ad alta definizione con alte prestazioni qualità, offre la triplice rassicurazione della forza, bellezza e longevità. Neolith® è altresì impermeabile, igienico, di facile pulizia, leggero, ecologico e riciclabile al 100%. La finitura Neolith® Calacatta Gold che veste Jacuzzi® Arga® 180 x 90 è caratterizzata, così come il marmo naturale, da luminose venature grigio – dorate ideale per gli spazi più esclusivi.

Dopo il successo mondiale di Jacuzzi® Arga®, prima vasca al mondo dotata di tecnologia Swirlpool®, infusore di sali integrato, cromoterapia e tecnologia silenziosa Whisper+ Technology™, è nata Arga® 180 x 90, variante particolarmente versatile perché installabile a parete, ad angolo, ad incasso, in nicchia o anche centro stanza, per adattarsi ad ogni spazio e ambiente. Progettata in collaborazione con Whynot Design, presenta un profilo rigoroso e lineare, che ne esalta la superficie bilanciata nelle forme rettangolari e nelle proporzioni, per un prodotto essenziale ed emozionante, ricco di funzioni. Il perimetro esterno, privo di bordi marcati, ospita il touch pad ovoidale in vetro, perfettamente integrato nel design di Arga®, oltre alla rubinetteria opzionale a bordo vasca, in acciaio inox satinato. Le pannellature, ad oggi disponibili nelle quattro finiture materiche Gypsum, Cement, Oak e Stone Grey, si arricchiscono del prezioso rivestimento in Neolith® Calacatta Gold, presentato ora come concept. Si amplifica così lo stile di un progetto pensato per la totale personalizzazione del benessere della persona: dal miglior sale da bagno naturale Jacuzzi® secondo i benefici ricercati, alla scelta estetica più in linea con i propri sogni, per creare non solo il prodotto ideale, ma anche il rituale perfetto, come in una spa.

“L’esplorazione di nuovi stili e soluzioni di design è da sempre nel dna di Jacuzzi®, un’azienda abituata ad anticipare nuove tendenze e tracciare standard estetici e tecnologici di riferimento per i settori wellness e arredobagno”. Ha affermato Sara Massarutti, Group Product Manager Jacuzzi EMEA & Asia. “Basata su una perfetta condivisione di valori, la collaborazione con Neolith® su questo prototipo di Arga®180 x 90 è coerente con il nostro approccio al design e ci consente di realizzare un virtuoso scambio di idee e competenze particolarmente prezioso in ottica di sviluppo del business”.

"Siamo molto orgogliosi di unirci a Jacuzzi® nella presentazione del nuovo rivestimento in Neolith® per Arga®. E' un grande piacere sapere che un progetto a cui siamo particolarmente legati come è il caso di Arga® si rinnovi e arricchisca grazie all'utilizzo di un materiale innovativo come lo è Neolith®" affermano Francesco Costacurta, Alberto e Tonini e Juste Pavasaryte di Whynot, designers di Arga®.

La vasca Jacuzzi® Arga® 180 x 90 vestita con Neolith® Calacatta Gold sarà esposta presso la Neolith® Urban Boutique di Piazza Santo Stefano 10, a Milano, visitabile dal 6 al 10 settembre 2021 previo appuntamento, scrivendo all’indirizzo marketing.jacuzzi@jacuzzi.eu. Esponenti delle due aziende saranno presenti sul posto per fornire informazioni e ogni eventuale ulteriore dettaglio.

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e Spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e Spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi EMEA è’ parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore hospitality.

A proposito di Whynot:

Whynot è un pluripremiato studio di design industriale fondato nel 2016 da Francesco Costacurta, Alberto Tonini e Juste Pavasaryte, tre senior designers i cui progetti abbracciano svariati settori di mercato per numerose realtà italiane e internazionali.

A proposito di Neolith®:

Neolith® TheSize Surfaces fu fondata nel 2009 ed è un'azienda giovane con una forte propensione per l'esportazione e che si avvale dell'esperienza di più di 40 anni dei suoi dirigenti nel settore della pietra naturale.

Nel 2010 lanciò sul mercato la sua prima lastra sotto il marchio Neolith®, con il proposito di dare una risposta innovativa al settore dell'architettura e del design di interni. Un nuovo materiale dalle straordinarie caratteristiche, idoneo sia per interni che per esterni. A partire da quel momento TheSize consolida la presenza sul mercato mondiale del proprio prodotto Neolith®, affermatasi come pionieristica Superficie in Pietra Sinterizzata e punto di riferimento per il proprio settore. TheSize ha sede ad Almazora (Castellón), Spagna. Una strategica ubicazione geografica internazionalmente riconosciuta come enclave dell'industria della ceramica.

Il suo prodotto Neolith si è convertito in un riferimento nazionale e internazionale all'interno del settore in cui opera ed è presente in più di 70 paesi differenti. Un'ampia rete di distribuzione, architetti, designer di interni e disegnatori di tutto il mondo utilizza Neolith come materiale protagonista di prestigiosi progetti internazionali.

