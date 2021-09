Gadget personalizzati: le proposte di Premium per promuovere il brand

(Adnkronos) -

Valsamoggia, 2 settembre 2021 - Per costruire un business di successo è indispensabile pianificare strategie efficaci di promozione del brand, per aumentare la visibilità del marchio mettendo in risalto la propria attività. Una soluzione ottimale per la pubblicità sono i gadget personalizzati, oggetti customizzabili con il logo aziendale per incrementare la notorietà del brand e sviluppare il business.

I gadget promozionali sono davvero versatili, in quanto possono essere utilizzati in tantissimi contesti differenti, ad esempio come regalo di benvenuto per i dipendenti oppure come omaggio per fidelizzare i clienti. Inoltre, si possono offrire gadget pubblicitari durante eventi, convegni, manifestazioni di settore e inaugurazioni di nuovi punti vendita.

Tra le migliori proposte del settore ci sono i gadget personalizzati di Premium, azienda specializzata che si occupa da oltre 15 anni di promozione aziendale con tantissime soluzioni per rafforzare l’immagine delle imprese. Sul sito Premiumbusiness.it è possibile trovare un vasto catalogo di articoli promozionali, con prodotti adatti a qualsiasi budget pubblicitario caratterizzati da un designesclusivo, materiali di qualità e prezzi competitivi.

I gadget promozionali più efficaci per la pubblicità aziendale

Per ottimizzare la promozione del brand è importante scegliere i gadget personalizzati giusti, tenendo conto del tipo di campagna pubblicitaria da realizzare e degli obiettivi della propria strategia di advertising.

Tra le soluzioni più innovative ci sono i gadget tecnologici, con un’ampia scelta di oggetti utili e all’avanguardia, come chiavette USB, powerbank, smart speaker e gli apprezzati dispositivi indossabili come gli activity tracker.

Per consolidare i valori di sostenibilità ambientale del marchio è possibile optare invece per gli articoli pubblicitari eco-friendly, utilizzando i gadget green per rafforzare l’impegno dell’azienda nella riduzione dell’impronta ecologica. In questo caso, è possibile preferire oggetti ecocompatibili come le t-shirt in cotone organico riciclabili, le bio shopper realizzate in materiali biodegradabili, oppure block notes e agendine con copertina in carta riciclata certificata FSC o in sughero.

Gadget aziendali con logo molto gettonati sono anche gli articoli promozionali Made in Italy, contraddistinti da un design di qualità e uno stile unico, adatti ai brand che vogliono abbinare la propria immagine all’eccellenza italiana. Si tratta di soluzioni come gli strumenti di scritturaCambiano, articoli perfetti per aziende e professionisti che desiderano gadget esclusivi con i quali aumentare la propria autorevolezza.

Tra le proposte di Premium per la promozione aziendale è possibile trovare tantissimi gadget da personalizzare con logo e grafiche particolari, compresi borse e zaini, abbigliamento da lavoro customizzabile e articoli di protezione contro il Covid-19 brandizzabili. Nello store online non mancano anche gadget promozionali economici come portachiavi, post-it e nastri da collo Lanyard, oltre ad oggetti pubblicitari sportivi, borracce e occhiali da sole tutti rigorosamente personalizzabili.

Come personalizzare i gadget pubblicitari per la promozione aziendale

La scelta del gadget aziendale deve essere presa con attenzione e consapevolezza, per valorizzare leattività promozionali e aumentare la visibilità del brand. Un aspetto importante riguarda la personalizzazione dell’oggetto pubblicitario, considerando le opzioni compatibili con l’articolo promozionale e le diverse soluzioni di stampa del logo o della grafica del marchio disponibili.

Uno dei metodi più economici è la tampografia, una tecnica adatta a diversi prodotti da customizzare in grado di garantire un costo ridotto e un’elevata velocità di stampa. In alternativa, è possibile optare per la serigrafia, una stampa durevole indicata per la personalizzazione di un numero considerevole di gadget, perfetta per oggetti curvi e dalle forme particolari anche di piccole dimensioni, come le penne con logo.

Per piccoli quantitativi è possibile preferire invece la stampa digitale, in grado di offrire una resa eccezionale sulle superfici piane, per ottenere un effetto grafico suggestivo e un’alta qualità d’immagine soprattutto nel loghi multicolore. Una tecnica particolare è l’incisione laser, con la quale realizzare splendidi contrasti sui rivestimenti metallici e dare un aspetto elegante al gadget, mentre per indumenti personalizzati adatti ad ambienti prestigiosi la soluzione migliore è il ricamodel logo.

Per un risultato impeccabile è fondamentale scegliere il metodo di stampa corretto, in base al tipo di gadget e alle esigenze legate alla promozione dell’identità aziendale. I professionisti di Premium offrono un servizio di assistenza dedicato per la creazione di articoli pubblicitari efficaci e in linea con il proprio brand, mettendo a disposizione un supporto completo e soluzioni personalizzate perpromuovere l’immagine aziendale in modo efficace e sostenibile.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.premiumbusiness.it/

Valsamoggia (Bologna)

Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl per SamueleNet