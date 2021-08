Schneider Electric presenta il primo relé temporizzato basato su tecnologia NFC

(Stezzano BG 31 Agosto 2021) - Il relé temporizzato Harmony – NFC rivoluzionerà la produzione di apparecchiature elettriche, consentendo agli utenti di usare lo smartphone per impostazione e controllo

Stezzano (BG) 31 agosto 2021 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta il temporizzatore industriale basato su tecnologia near field communication (NFC). Pensato per offrire efficienza e precisione senza paragoni, Harmony – NFC è una soluzione innovativa ma disponibile a costi accessibili che rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione tecnologica del settore energia.

Data la sempre più diffusa adozione e implementazione di tecnologie di computing di nuova generazione, a livello mondiale, Schneider Electric ha valutato che fosse il momento giusto per migliorare la propria gamma di temporizzatori offrendo l’integrazione con gli smartphone.

Spostando il controllo su setting e funzionalità di temporizzazione su un dispositivo mobile, si razionalizzano i riferimenti prodotto per questo tipo di soluzione, semplificando in modo drastico le operazioni di acquisto e inventario di cui si devono occupare gli utilizzatori. Harmony – NFC offre 28 funzioni, svariate gamme di temporizzazione, 2 contatti NC/NO come uscita, alimentazione multi-tensione: tutto in un solo riferimento prodotto, per ottenere un’efficienza che non ha eguali.

Un altro tipico problema del settore applicativo che questo prodotto risolve è la precisione. I relè temporizzatori tradizionali consentono un margine di errore che può arrivare al 10% ma Harmony – NFC elimina quasi tutte le possibilità di errore (consentento un margine di appena 0,2%) automatizzando ogni impostazione. Ne risulta un processo che è 50 volte più preciso rispetto ai temporizzatori tradizonali presenti oggi.

In termini operativi ci sono ulteriori vantaggi. Gli utilizzatori possono ridurre in modo considerevole il tempo da impiegare per impostare manualmente il relé temporizzato. Ci si potrà dimenticare di cacciaviti e complesse istruzioni, perché gli utilizzatori potranno occuparsene direttamente tramite un’intuitiva applicazione per smartphone. Funzioni che fanno risparmiare tempo come la clonazione e la possibilità di archiviare le configurazioni e permettono di implementare rapidamente le stesse funzionalità su più temporizzatori. Le impostazioni possono essere lette e modificate senza toccare manopole o quadranti, semplificando il flusso di lavoro e permettendo di identificare e diagnosticare in pochi secondi.

Installando Harmony – NFC gli utilizzatori si possono garantire la protezione delle impostazioni di fabbrica e si possono evitare modifiche non autorizzate adottando password sicure. Schneider Electric è orgogliosa di integrare tecnologie all’avanguardia nella sua storica gamma di temporizzatori, per fare evolvere ulteriormente in ottica di automazione l’operatività dei suoi clienti

Per maggiori informazioni: www.se.com/it

#

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

Contatti stampa

Prima Pagina

Caterina Ferrara, Cristiana Stradella

02 91 33 98 11

caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it