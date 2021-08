Brokereo diventa partner ufficiale dell'Eurolega di basket

- Il broker online vuole espandere la sua diffusione nel mercato europeo

LIMASSOL, Cyprus, 31 agosto 2021 /PRNewswire/ -- L'Eurolega di basket è lieta di dare il benvenuto a Brokereo come partner ufficiale per la stagione 2021-22. Fondata nel 2020, Brokereo ha preso piede con costanza nell'industria del trading online.

Come broker online di ultima generazione, Brokereo avrà una forte presenza nelle competizioni di basket più importanti d'Europa, le quali offrono la perfetta vetrina paneuropea per aumentare la presenza di Brokereo nel mercato europeo.

"Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Brokereo nella famiglia dell'Eurolega. L'industria del trading online ha sperimentato un'enorme crescita negli ultimi anni", ha detto Roser Queralto, Chief Business Officer dell'Eurolega di basket. "Brokereo è un'azienda dinamica che ha adottato un approccio innovativo al trading online, puntando a fornire una nuova esperienza ai suoi clienti, proprio come l'Eurolega si è evoluta negli anni per fornire la migliore esperienza possibile a tutti i suoi tifosi."

La strategia di marketing di Brokereo coincide con quella dell'Eurolega, in quanto si concentra in modo particolare sul servizio ai Paesi dell'Europa occidentale. La presenza dell'Eurolega in Europa occidentale ha goduto di una rapida crescita: per esempio, l'interesse dei tifosi per l'Eurolega in Germania e italia è aumentato del 39% negli ultimi tre anni.

"La nostra piattaforma è completamente incentrata sul mettere in azione le proprie abilità e godersi l'esperienza nel suo complesso, il che è perfettamente in linea con l'approccio dell'Eurolega", ha detto Denys Denisov, direttore esecutivo. Ha aggiunto inoltre: "Condividiamo anche la visione della costruzione di un marchio e un prodotto di alto livello, che possa costituire un punto di riferimento che altri possano seguire."

