Le polizze professionali di Lokky: su misura e 100% digitali

(Milano, 30 agosto 2021) - Milano, 30 agosto 2021 - L’attuale contesto di mercato e le esigenze delle imprese richiedono sempre più flessibilità in termini di gestione del rischio; le necessità e le coperture assicurative, infatti, non sono tutte uguali: un artigiano, un commerciante, un professionista hanno bisogno di prodotti sempre più personalizzati e differenziati in base alle proprie caratteristiche.

Lokky, il primo broker assicurativo digitale rivolto a micro imprese, professionisti e freelance, è nato proprio da questa esigenza di mercato con l’obiettivo di offrire coperture su misura e 100% digitali.

Il suo punto di forza è il modello Data Driven: spesso i prodotti offerti dal mercato tradizionale basano il calcolo del premio su pochissimi parametri, non riuscendo veramente a differenziare offerta e premio sulla base delle esigenze specifiche del cliente. Grazie a tecnologie innovative nell’ambito degli Smart Analytics e Data Enrichment, Lokky analizza le informazioni disponibili relative all’azienda, in primis dalla Camera di Commercio, e utilizza l’algoritmo proprietario – sviluppato dai data scientists interni all’azienda e già testato su più di 50.000 clienti reali – per offrire alle imprese e ai professionisti solo le soluzioni più adatte alle proprie necessità, attraverso una totale personalizzazione dei prodotti disponibili, eliminando coperture e costi superflui.

Lokky è 100% digitale, è possibile sottoscrivere la propria assicurazione direttamente online (www.lokky.it) e dire addio alle lungaggini burocratiche: dalla comprensione dei bisogni assicurativi, alla personalizzazione del prodotto, passando per il pagamento sino ad arrivare all’emissione e alla sottoscrizione della polizza, avviene tutto ed esclusivamente sul web!

L’azienda mette, inoltre, a disposizione del cliente un team di esperti assicurativi pronti ad accompagnarlo nelle varie fasi del processo decisionale e di acquisto.

Per capire le reali e specifiche esigenze di ogni professionista o impresa è sufficiente iniziare un Preventivo e rispondere a poche semplici domande riguardanti la propria attività. Lokky analizza le risposte, raccoglie dati e informazioni aggiuntive che intercetta da fonti dati esterne e disegna un prodotto studiato su misura per il cliente e per le sue esigenze reali di business. La piattaforma offre, inoltre, la possibilità di personalizzare ulteriormente il preventivo: se, ad esempio, si possiede già un’altra polizza si potranno selezionare solamente le coperture mancanti.

L’azienda, attualmente, copre le esigenze assicurative di più di 200 tipologie di clienti con soluzioni che vanno dall’Infortunio, ai Danni al fabbricato, Responsabilità Civile, Malattia, RC Collaboratori, Danni al contenuto, Furto, RC Professionale, Tutela legale, Altri danni ai beni e Cyber Risk. Inoltre, grazie anche alla presenza sulla piattaforma di Fabrick, Lokky è nativamente pronto per essere integrato da partner esterni, sia digitali che fisici: istituti finanziari, fintech e corporate potranno incorporarne l’offerta nella propria, con grande facilità.

Lokky – fondata da Paolo Tanfoglio e Sauro Mostarda – è il primo broker assicurativo digitale rivolto a micro imprese, professionisti e freelance. Grazie all’algoritmo proprietario – sviluppato dai data scientists interni all’azienda – Lokky offre alle imprese un’esperienza personalizzata e totalmente digitale: dalla comprensione dei bisogni assicurativi, alla profilazione del prodotto, passando per il pagamento sino ad arrivare all’emissione e alla sottoscrizione della polizza, eliminando coperture e costi superflui. Attualmente la società copre le esigenze assicurative di più di 200 tipologie di clienti con soluzioni che vanno dall’Infortunio, a Danni al fabbricato, Responsabilità Civile, Malattia, RC Collaboratori, Danni al contenuto, Furto, RC Professionale, Tutela legale, Altri danni ai beni, Cyber Risk. Si è aggiudicata il premio nella categoria “Innovazione Prodotti Danni” per “l’idoneità della soluzione digitale del prodotto multirischi danni alla Bancassicurazione” alla sesta edizione del Future Bancassurance Awards e il riconoscimento come Miglior Prodotto Digitale per il mercato Corporate alla prima edizione dell’Italian Insurtech Summit. Lokky è stata, inoltre, selezionata come partner dal Vittoria hub, spazio fisico di incubazione per l’InsurTech e l’open innovation, promosso da Vittoria Assicurazioni. I riconoscimenti per il suo carattere altamente innovativo sono arrivati anche da istituzioni europee, è stata inclusa infatti nella prestigiosa DIA TOP 100 Insurtech del 2019 e selezionata al Finovate 2020.

