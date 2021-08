Donda di Kanye West è l'uscita più attesa dell'anno non solo per i fan ma anche per i truffatori

(Milano, 24 agosto 2021) - Milano, 24 agosto 2021 - Negli ultimi mesi il mondo ha seguito i progressi di Donda, l’ultimo album di Kanye West. Inizialmente, Kanye ha affittato un intero stadio e si è chiuso al suo interno per finire il disco. Ha poi presentato l’album con un vero e proprio show con tanto di effetti speciali, e una performance in cui è stato sollevato in aria fino a raggiungere il tetto dello stadio. Per il momento, la data di uscita provvisoria è fissata per il 26 agosto.

Visto il grande interesse che circonda l'album ormai prossimo all’uscita, Kaspersky ha deciso di indagare sulle attività dei criminali informatici a riguardo. Alcuni hanno infatti approfittato della situazione per diffondere file dannosi, phishing e altre minacce camuffate da Donda. Anche se gli esperti non hanno rilevato un grande interesse da parte dei truffatori, durante il periodo compreso tra luglio e agosto 2021 sono riusciti a scoprire diversi esempi di programmi pericolosi e link fraudolenti mascherati dal nuovo album di Kanye West.

In particolare, Kaspersky ha trovato due file adware camuffati da file multimediali contenenti i nuovi brani musicali:

• Download-File-KanyeWestDONDA320.zip_88481.msi

• Kanye West _ DONDA (Explicit) (2021) Mp3 320kbps [PMEDIA] __ - Downloader.exe

Sono state rilevate anche altre tipologie di truffe. Ad esempio, un tipo di frode prevede che l’utente riceva un link per scaricare il finto album, per poi essere invitato a partecipare ad un sondaggio e confermare di non essere un robot. Il sondaggio in questione pone una serie di domande, come: "quanto guadagni?" e "vuoi diventare ricco?". Una volta completato il sondaggio, l’utente viene reindirizzato ad un sito Web fraudolento che offre di guadagnare tramite i bitcoin. Naturalmente il link di download dell'album non appare mai, e se gli utenti inseriscono i propri dati personali sul sito che promette di diventare milionari con i bitcoin, potrebbero perdere i loro soldi senza mai avere accesso all'album.

Un altro esempio di truffa popolare sono i falsi link di download dell’album, che in realtà contengono solamente malware. Una volta scaricato il file e decompressa la cartella, il dispositivo verrà infettato.

Per evitare truffe di questo genere, Kaspersky suggerisce di:

• Scaricare o accedere ai contenuti solo tramite le piattaforme ufficiali, come Apple App Store, Google Play, Spotify, Apple Music, ecc. Le app e i file contenuti su questi store non sono sicuri al 100%, ma vengono comunque sottoposti a controlli e sistemi di filtraggio.

• Controllare che i link siano sicuri prima di cliccarli. È consigliabile passarvi sopra il mouse per visualizzare in anteprima l'URL e fare attenzione ad eventuali errori di ortografia o altre irregolarità.

• Controllare che gli indirizzi mail e i siti web siano autentici. I criminali informatici sono esperti nel farli sembrare tali, anche quando non lo sono. Anche in questo caso è bene cercare eventuali errori di ortografia o controllare che i link non rimandino ad un sito diverso.

• Non aprire file di origine sconosciuta inviati da amici o parenti, poiché possono essere ransomware o spyware. Controllare sempre anche gli allegati di email dall'aspetto ufficiale.

• Installare una soluzione di sicurezza affidabile e seguire i suoi consigli, per risolvere automaticamente la maggior parte dei problemi e ricevere avvisi in caso di necessità.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

