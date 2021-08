Keyless diventa il primo fornitore al mondo a ottenere sia la certificazione FIDO Biometrics che la certificazione FIDO2

- La doppia certificazione convalida l'impegno di Keyless per garantire una maggiore privacy e sicurezza, agevolando al contempo l'esperienza dell'utente online

LONDRA, 24 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Keyless Technologies, l'azienda impegnata nella protezione della privacy e dell'identità, annuncia oggi la certificazione FIDO2 per la sua tecnologia di biometria proprietaria. Questa certificazione avviene a pochi mesi di distanza da quando Keyless è diventata uno dei soli sette fornitori a livello globale a ricevere la certificazione FIDO Biometrics, confermando che la tecnologia di riconoscimento facciale di Keyless soddisfa gli standard del settore per la verifica degli utenti e l'accuratezza del rilevamento. L'ottenimento di entrambe le certificazioni (biometrics e FIDO2) conferma che il software di autenticazione biometrica di Keyless soddisfa i più elevati standard globali per l'autenticazione e rende Keyless unica in un mercato che richiede sempre più sicurezza, privacy e interoperabilità fondamentale, semplificando e migliorando al contempo l'esperienza dell'utente.

La tecnologia di autenticazione biometrica di Keyless consente alle organizzazioni di implementare soluzioni di autenticazione senza password e multi-fattore. La tecnologia proprietaria elimina la necessità di archiviare e gestire informazioni sensibili, consentendo alle organizzazioni di proteggere i propri utenti con un'unica e semplice azione, grazie a un'esperienza utente rapida e intuitiva. La tecnologia combina biometria multimodale con crittografia avanzata, sfruttando un'architettura cloud distribuita. Grazie alla modalità con cui Keyless sfrutta queste tecnologie, la privacy viene preservata e i requisiti dell'utente e normativi, come GDPR e PSD2, non solo vengono rispettati, ma superati. Ciò incide notevolmente non solo sui dipendenti, ma anche sulle organizzazioni che si affidano a una solida autenticazione dei clienti in aree come il mobile banking e i pagamenti.

Inoltre, non è necessario fare affidamento sull'hardware o sul sistema operativo del dispositivo, il che significa che le organizzazioni possono innovare e implementare le proprie applicazioni e i propri servizi più velocemente, a prescindere dai dispositivi che i loro dipendenti utilizzano, ad esempio sostituendo i token hardware e utilizzando invece i telefoni cellulari come chiavi di sicurezza.

"Nel mondo digitale di oggi, la persona media deve ricordare oltre 100 password, quindi non c'è da meravigliarsi che Verizon attribuisca l'84% delle violazioni della sicurezza a password compromesse. Le organizzazioni stanno ora lavorando per adottare la sicurezza zero-trust e identity-first per proteggere i propri utenti e la nostra missione in Keyless è rendere l'accesso ai servizi digitali semplice, sicuro e privato da qualsiasi dispositivo. Ottenere queste due certificazioni da FIDO Alliance è un passo cruciale in questo percorso e siamo orgogliosi di essere i primi a portare sul mercato la nuova generazione di autenticazione biometrica", ha dichiarato Andrea Carmignani, CEO e co-fondatore di Keyless.

Keyless sta integrando la tecnologia certificata FIDO2 nella propria offerta per la forza lavoro e i consumatori, consentendo alle organizzazioni di scegliere se utilizzare una soluzione basata su FIDO2 quando implementano la tecnologia Keyless per dipendenti o consumatori.