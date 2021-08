Riavvio della produzione del Toasted Barrel Finish Bourbon US*1 di Michter's dopo una pausa di tre anni

- LOUISVILLE, Ky., 17 agosto 2021/PRNewswire/-- A settembre la distilleria Michter's con sede a Louisville inizierà a spedire bottiglie del suo Toasted Barrel Finish Bourbon del 2021. Questa sarà la prima vendita del whisky dall'agosto 2018.

"Abbiamo lanciato per la prima volta il nostro rivoluzionario Toasted Barrel Bourbon US*1 nel 2014, effettuando consegne nel 2015 e nel 2018. Mentre in Michter continuiamo a registrare carenze di whisky, abbiamo deciso di utilizzare alcune delle nostre riserve di bourbon per questa offerta in modo che i nostri affezionati intenditori di Michter possano apprezzarla", ha dichiarato Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's.

"In Michter's facciamo molte sperimentazioni per perseguire il nostro obiettivo: creare il miglior whisky americano. Il lavoro innovativo che il nostro team di produzione sta svolgendo sul toasted barrel finishing sta producendo risultati notevoli", ha commentato Dan McKee, mastro distillatore di Michter's. Per realizzare questa produzione speciale, Michter's inizia con botti del suo Small Batch Kentucky Straight Bourbon US*1 completamente invecchiato per trasferirlo poi in un seconda botte realizzata in legno essiccato all'aria per 18 mesi per un ulteriore invecchiamento. La seconda botte viene tostata in base a precise specifiche, ma non bruciata.

Il Master of Maturation Andrea Wilson di Michter's stabilisce il protocollo per il toasting delle botti e per il successivo invecchiamento del Toasted Barrel Bourbon US*1 di Michter's. Parlando della produzione del 2021, Wilson ha dichiarato: "La produzione di quest'anno è straordinariamente equilibrata e rappresenta il complemento perfetto per la stagione autunnale e festiva". Il prezzo di vendita consigliato per una bottiglia da 750 ml di Toasted Barrel Finish Bourbon di Michter's*1 è di $100.

Di recente Michter's ha ampliato la sua fattoria e le sue attività a Springfield, nel Kentucky, fino a 205 acri, acquistando altri 60 acri. È lì che Michter's coltiva i cereali che utilizza attualmente per la distillazione. Inoltre, Michter's possiede due distillerie, entrambe a Louisville, la principale Michter's Shively e la Michter's Fort Nelson.

Situata su West Main Street, di fronte a Louisville Slugger e nello stesso isolato del Frazier Museum, la distilleria Fort Nelson di Michter's presenta il leggendario sistema ad alambicco che caratterizza la sua distilleria in Pennsylvania. Quando è aperta al pubblico, la struttura offre anche tour educativi con degustazioni di whisky, ed è possibile sedersi al bar di Fort Nelson per gustare cocktail classici nati dalla curatissima selezione dell'esperto storico di alcolici e cocktail David Wondrich.

Michter's crea whisky molto apprezzati in produzione limitata, soggetti ad assegnazione poiché la domanda supera l'offerta. Michter's è famosa per le sue serie limitate di bourbon, single barrel bourbon, small batch sour mash whiskey, single barrel rye e serie limitate di whisky americano. Nel gennaio 2021 Michter's è stato nominato il miglior marchio di whisky americano dal Drinks International's Annual Brands Report. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito web www.michters.com o seguirci su Instagram, Facebook e Twitter.

