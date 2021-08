Spoke sta collaborando con Qualcomm Technologies per trasformare la sicurezza dei ciclisti e degli utenti della mobilità leggera

Spoke collega gli utenti della strada vulnerabili con i veicoli che utilizzano le soluzioni (C-V2X) di Qualcomm Technologies, Inc.

Spoke, piattaforma di mobilità per la sicurezza, la connettività e fantastiche esperienze per i biker, ha annunciato oggi i suoi piani per portare la tecnologia connessa agli utenti della strada vulnerabili (VRUs), tra cui ciclisti e scooteristi, utilizzando le soluzioni cellulari Vehicle-to-Everything (C-V2X) di Qualcomm Technologies, Inc. Prima nel suo genere, la suite hardware e software di Spoke, dotata delle soluzioni C-V2X, è progettata per essere il primo sistema connesso affidabile e robusto del settore a offrire una comunicazione diretta e sicura per la consapevolezza contestuale e segnali di avvertimento tra conducenti e rider, migliorando la sicurezza per gli utenti della strada vulnerabili.

Reinventando il fattore forma, precedentemente progettato per il settore automobilistico, la nuova soluzione hardware di Spoke è progettata per consentire ai veicoli di identificare gli utenti della strada vulnerabili, che utilizzano la stessa tecnologia C-V2X utilizzata nei veicoli. La soluzione Spoke mira a fornire una comunicazione diretta tra utenti della strada, veicoli e infrastrutture stradali senza la necessità di una rete cellulare, fornendo il livello di informazioni affidabili e in tempo reale, fondamentali per le applicazioni di sicurezza. Questa funzionalità fornisce un incremento essenziale ad altri sensori di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come telecamere, radar, rilevamento della luce e Radar (LIDAR).

"Si tratta di una connettività rivoluzionaria sia per la sicurezza che per l'esperienza di mobilità nel suo insieme", ha dichiarato Jarrett Wendt, CEO di Spoke. "Per la prima volta, Spoke fornirà hardware e software dedicati, che definiamo come vulnerable road user-to-everything (VRU2X), per portare la comunicazione V2X agli utenti della strada più vulnerabili. VRU2X permette l'identificazione precisa della posizione attraverso una comunicazione digitale diretta che collega in forma anonima tutti gli utenti gli uni agli altri e all'infrastruttura."

C-V2X è progettato in modo unico, per offrire comunicazioni dirette altamente affidabili e a bassa latenza tra utenti della strada vulnerabili, veicoli e infrastrutture stradali, nello spettro dei 5,9 GHz ITS senza dover fare affidamento sulle reti cellulari. C-V2X è in grado di fornire trasmissioni altamente affidabili e a bassa latenza per supportare casi di utilizzo per la sicurezza avanzata e migliorando l'automazione dei veicoli. C-V2X è inoltre globalmente compatibile con le reti 5G e gli API con base in cloud, consentendo numerose funzionalità con intelligenza artificiale/apprendimento automatico per migliorare le caratteristiche di sicurezza.

La comunicazione diretta del sistema C-V2X è una tecnologia essenziale per le applicazioni di sicurezza e mobilità, che contribuisce a ridurre il numero di incidenti e gli ingorghi dovuti agli incidenti per un flusso di traffico più scorrevole.

Spoke sta collaborando con diverse parti interessate, tra cui Qualcomm Technologies e OEM di veicoli, biciclette, scooter e motocicli, per ottenere il massimo impatto su sicurezza, applicazione e numero di utenti. La gamma Spoke, che comprenderà anche sistemi di comunicazione via modem, sarà lanciata insieme ai partner OEM di biciclette, moto e scooter nel 2022.

"Spoke è nata dal desiderio di ridurre la vulnerabilità dei rider, prevenire gli incidenti e salvare vite umane utilizzando un adattamento innovativo della tecnologia attualmente disponibile. Esiste una straordinaria opportunità di offrire un'esperienza di viaggio più sicura, ricca e dinamica", ha aggiunto Wendt. "Siamo certi che, grazie al nostro lavoro con le diverse parti in causa, tra cui Qualcomm Technologies, saremo in grado di raggiungere il nostro obiettivo di inserire gli utenti della strada più vulnerabili nell'equazione dell'ecosistema dei trasporti intelligenti. Ci aspettiamo che le tecnologie C-V2X di Qualcomm Technologies, leader del settore, migliorino le caratteristiche di sicurezza e mobilità della gamma Spoke, aiutando tutti a tornare a casa in sicurezza."

Informazioni su SpokeSpoke porta la sicurezza stradale a un livello completamente nuovo. Stiamo creando sinergie tra le ultimissime tecnologie e i prodotti di partner leader nel settore per fornire soluzioni CV2X e via modem trasformative e prime nel loro genere, in grado di darci nuova tranquillità nei nostri spostamenti quotidiani, nei viaggi di lavoro e di avventura. Spoke si dedica a proteggere i più vulnerabili sulle nostre strade collegandoli agli utenti dei veicoli e all'ecosistema della mobilità che li circonda.

