bwin data center: Juve favorita per lo scudetto

Roma, 6 agosto 2021 –Dopo l’entusiasmante vittoria dell’europeo della nazionale guidata da Roberto Mancini l’attenzione torna a concentrarsi sulla stagione 2021-2022. Diverse le novità in campo, a partire dalla novità DAZN che trasmetterà tutte le partite del campionato.

Con ancora quasi un mese riservato al calcio mercato è difficile dire quale sarà la squadra favorita per la vittoria finale in campionato, ci ha provato il bwin data center (www.bwin.it) analizzando le scelte dei tifosi sino ad oggi. La favorita, forse per la voglia di riscatto o per il ritorno di Allegri, è decisamente la Juventus che raccoglie il 64% delle preferenze, seguita dal Milan che si ferma al 10% pur a fronte di un mercato tutto sommato non negativo e molto attento al rapporto costo profitti. L’addio di uno degli eroi dell’Europeo, Donnarumma, non sarà probabilmente indolore.

Al terzo posto, con il 9% delle scelte abbiamo l’Atalanta, difficile ormai considerarla una potenziale sorpresa per la continuità di rendimento che sta assicurando da molti anni sotto l’attenta guida di Gasperini.

Mesto il risultato dell’Inter, appena il 5% delle giocate, se si pensa che in quanto campione in caricadovrebbe essere l’avversario da battere. Evidentemente non è passato inosservato il deciso cambio di strategia della società che dopo la vittoria dello scudetto si è vista costretta ad un deciso ridimensionamento, iniziato con l’addio di Antonio Conte e proseguito con cessioni importanti che, notizia di questi giorni, potrebbero coinvolgere anche RomeluLukaku.

Difficile che la potenziale girandola di mercato che prenderà prendere il via dopo il mancato accordo tra Messi e il Barcellona, con l’argentino che potrebbe sbarcare alla corte del PSG con Mbappé pronto a fare il percorso inverso dalla Francia alla Spagna ma sponda Real Madrid possa riguardare le squadre della serie A, ma sognare non costa nulla.

