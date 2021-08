Ancora solidi risultati per ILLIMITY

UTILE NETTO di 14,9 milioni di euro nel secondo trimestre 2021 (+18% rispetto al 1Q21) che porta a 27,4 milioni il risultato netto del semestre (+85% vs. 1H20)

Crescita dei volumi, significativi profitti da gestione dinamica dei crediti deteriorati, miglioramento della leva operativa trainano i risultati

Confermati gli obiettivi del Piano Strategico 2021-25 presentato lo scorso giugno

MILANO, Aug. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), riunitosi ieri sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha approvato i risultati del Gruppo illimity al 30 giugno 2021.

illimity registra una solida performance finanziaria e operativa nel secondo trimestre del 2021, robusta base di partenza su cui si svilupperà la traiettoria di raggiungimento degli obiettivi di breve e medio-lungo termine delineati dal Piano Strategico 2021-25 presentato lo scorso 22 giugno.

In dettaglio:

Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti, che confermano la traiettoria di raggiungimento degli obiettivi di breve e medio-lungo termine definiti dal Piano Strategico presentato lo scorso giugno. Tutti gli elementi trainanti della crescita delineati dal Piano stanno procedendo nella giusta direzione: lo sviluppo dell’attività di credito e investimento, la qualità dei nostri portafogli, l’effetto scala che diventa progressivamente più visibile e i primi apprezzabili contributi delle iniziative avviate nel corso del 2021.

Nel trimestre appena concluso e nel mese di luglio abbiamo inoltre posto in essere concrete basi operative per lo sviluppo delle iniziative legate al lancio di B-ILTY, innovativa banca digitale dedicata alle piccole imprese, e stiamo finalizzando le attività per il lancio della “Nuova HYPE”.

Infine, con il voto unanime dei nostri Azionisti all’Assemblea di fine luglio, abbiamo costruito un altro tassello della partnership con il Gruppo ION, che, partendo dalla licenza d’uso della nostra piattaforma informatica, di cui beneficeremo già nell’anno in corso, ci auspichiamo possa estendersi a nuove importanti collaborazioni”.

Per maggiori dettagli vedere il comunicato completo:https://assets.ctfassets.net/0ei02du1nnrl/7F4tJ041UlMEj4TJijfSfm/8332afe846bece93361aae00ed8b8098/illimity_Risultati_2Q21_1H21.pdf

