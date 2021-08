Il DJ franco-corso Alexis Petronio pubblica il primo singolo, "Strange", con la partecipazione di Keith con un messaggio post-pandemia di speranza.

PORTO-VECCHIO, Francia, 5 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Il DJ Alexis Petronio ha collaborato con il cantante e chitarrista Keith per l'uscita del singolo del suo esordio , "Strange", un inno estivo con melodia di chitarra con un messaggio umano post-pandemico di speranza.

Questa nuova produzione di Alexis è stata ispirata dall'allentamento delle restrizioni COVID e dalle persone che si ritrovano nuovamente. « La pandemia è stata tragica sotto molti aspetti », dice Alexis, « ma ci ha ricordato quanto siano importanti i sentimenti di libertà e i legami con le altre persone. »

Il cantante e chitarrista Keith, che partecipa nella canzone, concorda: « Sia io che Alexis crediamo che ogni cosa negativa abbia un lato positivo. "Strange" è accogliere l'opportunità di rinascere e avere la consapevolezza del significato della nostra relazione con le persone e la natura in un mondo sempre più digitale. »

"Strange" presenta influenze blues, soul e andaluse con l'aiuto della voce e della chitarra di Keith, sostenute dal sassofono di Callaghan, si contrappongono alla produzione electro pop irresistibilmente festosa di Alexis.

La clip del singolo mostra Alexis e Keith che celebrano la vita con gli amici in una giornata di sole sulla spiaggia. La clip può essere visualizzata qui: https://www.youtube.com/watch?v=O24V7iczaRI.

Alexis Petronio è un DJ indipendente e membro del collettivo di produzione francese di Porto Vecchio in Corsica. Suona ogni estate, già da 10 anni nei club Via Notte e B52 con i più grandi DJ del mondo, tra cui David Guetta, Solomun, DJ Snake, Roger Sanchez e Little Louie Vega. In inverno, lo possiamo vedere inoltre a Parigi, Abidjan e Tulum.

