In forma anche in vacanza: in Salento spopolano le attività per sportivi

Otranto, 03/08/2021 - La penisola Salentina, con le sue splendide spiagge, si presta a una grandissima varietà di attività. Dalle più rilassanti, legate a una semplice e tradizionale giornata di mare su una costa dall’acqua cristallina, alle più sportive, il Salento propone una serie di soluzioni adatte alla grandissima maggioranza dei suoi abitanti, e dei turisti italiani e non solo.

Il ventaglio di opzioni copre tutte le esperienze possibili, iniziando da attività sportive perprincipianti, come lo snorkeling, fino a corsi professionali di sub (ottenendo anche brevetti per i vari livelli raggiunti). Il tutto, restando nella zona tra Santa Maria di Leuca e Otranto, alloggiando in una delle molte case vacanze Otranto qui disponibili.

Immersioni lungo la costa di Otranto

Otranto, più nello specifico, offre la possibilità di effettuare interessanti immersioni nella zona della “secca della scala”, proprio di fronte al porto, a circa un miglio di distanza dalla costa. Questa secca offre una delle immersioni più suggestive della costa salentina, spingendosi fino a -30 metri di profondità: le pareti della secca sono costellate da spugne ed esemplari di altra vegetazione, ma è possibile ammirare anche cernie, scorfani e branchi di altri esemplari ittici, tra cui occhiate e grosse musdee.

La centralità di Otranto, inoltre, permette di raggiungere facilmente altri centri del Salento, famosi per i loro monumenti (è il caso di Lecce, città barocca per eccellenza) o per la movida (come è il caso, invece, di Gallipoli). In tutte le zone di mare della costa salentina, a ben vedere, si possono seguire corsi subacquei presso i vari diving center: non bisogna essere necessariamente dei professionisti, ma ci si può avvicinare a questo sport per la prima volta anche durante una vacanza in zona. Relitti e gallerie sommerse non aspettano altro che essere esplorati e ammirati nel corso di escursionisubacquee guidate, con attrezzatura ovviamente noleggiata per l’occasione.

In mountain-bike nel Salento

Il Salento è terra adatta anche a gite ed escursioni in mountain-bike: in questo caso, ideale per lo sportivo che voglia mantenersi in forma, il ciclista può scegliere tra percorsi rapidi, da esaurire nel giro di una sola giornata, o tour a tappe che possono coprire più giorni. In quest’ultimo caso, si richiede ovviamente di avere con sé l’abbigliamento più adatto e la giusta attrezzatura per il campeggio, da comprimere in poco spazio per meglio trasportare il tutto in bici.

Per le gite in Mountain-Bike, spicca sicuramente la costa adriatica della penisola Salentina, con la provincia di Lecce in testa.

Surf lungo la costa

Tra le esperienze da vivere in Salento, un’altra delle più appassionanti attività sportive che è possibile seguire è costituita dal Kite surf. Ultimamente, questa pratica sta prendendo sempre più piede, lungo la costa, coinvolgendo turisti e abitanti del luogo. Uno sport a dir poco emozionante, che nulla invidia all’altra grande alternativa che il Salento offre, ossia i centri – più tradizionali – di Wind surf.

Tuttavia, è bene tener presente che il Salento non offre soltanto esperienze mozzafiato, con i suoi panorami e le sue acque (che nulla hanno da invidiare alle Maldive) e le attività proposte. Nei luoghi da visitare, da Otranto a Lecce, passando per Gallipoli e Santa Maria di Leuca, è possibile combinare escursioni in mountain-bike, immersioni e surf, ad attività più tradizionali e rilassanti. È possibile approfittare dei locali e della meraviglia delle strade di Lecce e Otranto per passeggiare serenamente e consumare qualche aperitivo in leggerezza o, ancora, visitare le meraviglie architettoniche e artistiche del Salento.

La grandezza del Salento risiede proprio nel suo sapore, adatto a tutti i palati: da chi preferisce la movida più sfrenata a chi non sa stare senza vivere esperienze spericolate e sempre nuove; da chi non riesce a concepire una vacanza senza il suono del mare e spiagge dall’acqua pura e cristallina, a chi, infine, vuole darsi al trekking passeggiando nei sentieri che si perdono tra le campagne dell’entroterra.

