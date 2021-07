ZTE lancia il suo smartphone Axon 30 di ultima generazione con fotocamera sotto al display

SHENZHEN, Cina, 30 luglio 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori dell'Internet mobile, ha lanciato oggi in Cina il suo smartphone ZTE Axon 30 di ultima generazione con fotocamera sotto al display.

ZTE ha dimostrato di essere il trendsetter del full screen creando il nuovo segmento di smartphone con fotocamera sotto al display. Grazie agli aggiornamenti delle sue tecnologie leader nel campo della fotocamera sotto al display, l'azienda ha ulteriormente accelerato il processo di commercializzazione dello smartphone dotato di questa caratteristica. Lo ZTE Axon 30 offrirà ai propri utenti un'esperienza nuova e rivoluzionaria.

Ni Fei, Vice presidente senior di ZTE Corporation e Presidente della divisione Dispositivi mobili, ha dichiarato: "Schermo e fotografia sono le due direzioni di sviluppo della futura evoluzione degli smartphone. Oggi presentiamo il nostro smartphone ZTE Axon 30 di ultima generazione con fotocamera sotto al display. Con prestazioni ulteriormente potenziate e aggiornamenti completi, lo ZTE Axon 30 rappresenta un salto di qualità e offre ai nostri utenti una rivoluzionaria esperienza visiva a schermo intero rispetto alla generazione precedente".

Trendsetter a schermo intero per il futuro

Per ottenere il miglior equilibrio tra prestazioni del display e forma dello schermo, ZTE ha superato numerose sfide tecniche e apportato un miglioramento qualitativo all'invisibilità della fotocamera anteriore e alle prestazioni del display grazie alla continua innovazione e agli aggiornamenti delle sei tecnologie principali, inclusi matrice speciale dei pixel, circuiti unici dei driver, chip di visualizzazione indipendente, fotocamera anteriore, algoritmo selfie in-house e fotocamera a pixel di dimensioni maggiori 4 in 1, equivalente a 2,24 um.

Lo schermo dell'area della fotocamera sotto al display è il primo al mondo, con un'alta densità di pixel pari a 400 PPI. In questo modo è possibile ottenere prestazioni di visualizzazione migliori mantenendo al contempo un elevato livello di trasmissione e una migliore integrazione visiva con lo schermo nel suo complesso. L'ingegnosa disposizione del circuito consente la sincronizzazione tra la fotocamera anteriore e l'area di visualizzazione convenzionale, promettendo così una transizione più naturale tra le due. Il nuovo dispositivo è dotato di un chip di visualizzazione schermo indipendente, che rende il display più preciso e sincronizzato attraverso il miglioramento intelligente dei pixel e l'ottimizzazione intelligente dei display. ZTE Axon 30 utilizza 7 strati di materiali altamente trasparenti e 3 tecnologie di elaborazione speciali per rendere l'area della fotocamera sotto al display più leggera e trasmittente. Grazie a tutte queste caratteristiche, unite a una fotocamera a pixel di grandi dimensioni 4 in 1, equivalente a 2,24 um, crea un ambiente di luce eccellente per effettuare scatti.

Lo ZTE Axon 30 è inoltre il primo smartphone con fotocamera sotto al display, frequenza di aggiornamento dello schermo pari a 120 Hz e frequenza di campionamento tattile di 360 Hz. È inoltre dotato di uno schermo AMOLED da 6,92 pollici e di un rapporto schermo tipo cinema di 20.5:9, in combinazione con la tecnologia audio 3D Ultra immersiva DTS:X®. Lo smartphone offre ai propri utenti un'esperienza di visione di film di alta qualità. Lo schermo copre la gamma di colori 100% DCI-P3 e supporta profondità di colore a 10 bit e 1,07 miliardi di colori.

È il primo smartphone al mondo a essere autorizzato con le tre certificazioni autorevoli per la protezione degli occhi, che coprono TUV, SGS e UL. Lo schermo di ZTE Axon 30 è in grado di ridurre efficacemente la radiazione della luce blu, proteggere la vista e supportare il dimming DC per ridurre l'affaticamento visivo causato dallo sfarfallio dello schermo, fornendo agli utenti molteplici funzionalità per prendersi cura degli occhi.

Esperienze rivoluzionarie per gli utenti grazie a ottime prestazioni

In termini di prestazioni, lo ZTE Axon 30 è dotato dellapiattaforma mobileQualcomm® Snapdragon™ 870G con un design octa-core da "1+3+4" e una frequenza di core massima di 3,2 GHz. Questa caratteristica supporta perfettamente un'esperienza di gioco di livello professionale grazie alle sue funzionalità informatiche, di rendering grafico e di rete. Il nuovo dispositivo sfrutta la tecnologia di fusione della memoria sviluppata autonomamente, utilizzando parte dello spazio di archiviazione libero per espandere la memoria in esecuzione fino a 5 GB.

Le potenti funzioni fotografiche sono diventate di recente un elemento chiave della serie ZTE Axon. Lo ZTE Axon 30 continua questa tendenza con la fotocamera AI quad, che include una fotocamera principale da 64 megapixel, una fotocamera grandangolare a 120 gradi, un obiettivo macro da 3 cm e un obiettivo di profondità di campo. Grazie a queste caratteristiche, consente agli utenti di operare con facilità in diversi scenari di scatto. È anche in grado di supportare lo scatto simultaneo di più fotocamere, fornendo agli utenti un'ampia varietà di opzioni di prospettiva di scatto. Inoltre, include la funzione Super Night Mode della fotocamera in grado di eliminare il rumore notturno attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale che mantiene i colori notturni più nitidi per gli utenti.

La nuova fotocamera è dotata di un'ampia gamma di filtri classici e supporta i filtri 3D Lut per consentire agli utenti di personalizzare le impostazioni a proprio piacimento. La funzione Magic color change consente inoltre di scegliere un singolo colore nell'immagine, offrendo al contempo più opzioni per modificare l'area che si desidera cambiare con un colore diverso a scelta. La serie ZTE Axon continua l'offerta di modalità di ripresa della fotocamera più personalizzate garantendo agli utenti immagini splendide e colorate.

Lo ZTE Axon 30 supporta la doppia stabilizzazione video per la fotocamera principale e la fotocamera grandangolare in grado di correggere in maniera intelligente il jitter di ripresa video in movimento e di rendere le riprese video dinamiche più chiare e stabili. Le funzioni video brevi e intelligenti VLOG del telefono supportano lo zoom Hitchcock, gli effetti di messa a fuoco, la riproduzione rapida integrata, il movimento lento e il riavvolgimento. Questo smartphone è inoltre dotato di set dinamici, artistici e multipli di fantastici modelli di ripresa per agevolare le riprese degli utenti in una varietà di stili diversi.

In termini di esperienze 5G, lo ZTE Axon 30 offre una connettività senza interruzioni. L'Axon 30 presenta l'antenna 5G super 3.1, dotata di un sistema di antenna "anti-blocco" e di un'antenna Wi-Fi doppia. Indipendentemente dalle prese verticali o orizzontali, può impedire alle mani di bloccare l'antenna e migliorare del 100% le capacità di trasmissione del segnale. Il suo esclusivo algoritmo di rilevamento della rete può aiutare il telefono a individuare in maniera intelligente la rete migliore e a realizzare una commutazione e un'accelerazione intelligenti senza interruzioni dei canali 5G/Wi-Fi1/Wi-Fi2 per garantire sempre esperienze Internet veloci e stabili.

Design elegante e potenza continua

Lo ZTE Axon 30 si distingue per un design ultrasottile con uno spessore di soli 7,8 mm e un peso di 189 g. Presenta inoltre cornice ultra-sottile, doppia waistline e design estetico dinamico e ottimizzato che donano all'intero dispositivo un aspetto di classe superiore, in linea con le attuali tendenze estetiche.

La nuova area della fotocamera sul retro del dispositivo presenta un iconico design delle ETICHETTE creando un'esclusiva etichetta con tecnologia di fusione delle immagini. La parte posteriore è realizzata in materiale polimerico composito 3D con texture nano-level lucida sovrapposta. L'effetto olografico dell'illusione può determinare un ricco cambiamento di luce e ombra con una straordinaria bellezza dei colori. Due le varianti di colori che gli utenti possono scegliere per questo smartphone in base alle loro preferenze: Black e Aqua.

Lo ZTE Axon 30 è inoltre dotato di una batteria da 4200 mAh e di una ricarica rapida da 55 W. Il triplo sistema di raffreddamento a ghiaccio, composto da un'ampia piastra di raffreddamento a liquido VC, gel termico ad alta potenza e materiale composito a base di grafene e rame, è in grado di garantire prestazioni elevate costanti.

Sull'onda dell'innovazione tecnologica, lo ZTE Axon 30 continua a sperimentare la tecnologia della fotocamera sotto al display. Le straordinarie caratteristiche di questo prodotto offriranno ai consumatori una nuova esperienza al di là della loro immaginazione. Versioni del modello e informazioni sui prezzi verranno aggiunte quando saranno comunicati ulteriori aggiornamenti.

La versione globale sarà presto disponibile sul sito web ufficiale di ZTE.

Informazioni su ZTE Corporation

ZTE è un fornitore di sistemi di telecomunicazione avanzati, dispositivi mobili e soluzioni tecnologiche aziendali per consumatori, operatori, aziende e clienti del settore pubblico. L'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore man mano che i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione convergono. Quotata nelle Borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azioni H: 0763.HK/codice azioni A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in oltre 160 Paesi.

Contatti per i media:Alessio De SioZTE Italia Tel: +39 366 682 4010 Email: alessio.desio@zte.com.cn