L’animo sportivo delle collezioni Sector è su Sectornolimits.com con sconti 50% e opzione Click&Collect

(Milano 30 luglio 2021) - Milano, 30 Luglio 2021. È dalla sua istituzione che Sector No Limits interpreta il piacere della sfida, un’esperienza oggi più facile da vivere grazie a www.sectornolimits.com. Le collezioni di orologi e gioielli per uomo e donna sono legate a sconti che toccano il 50% e servizi esclusivi: dal ritiro in store al reso garantito. La proposta è inoltre associata a una prerogativa unica: ben tre anni di garanzia (a esclusione degli orologi digitali).

Dai modelli di orologio smartwatch a quelli tradizionali (quali ad esempio 770, SAVE THE OCEAN, ADV2500 e 230) e digitali (EX-01, EX-26 ed EX-29, solo per citarne alcuni). In catalogo ci sono tantissimi modelli e collezioni di orologi, a cui si aggiungono bracciali, anelli e collane, sia da uomo che da donna.

Sugli scaffali virtuali sono presenti anche tante affascinanti idee regalo (prodotti per comunioni, cresime, lauree, regali aziendali, per lui e per lei), che vengono spedite senza alcun riferimento al prezzo.

Alla completezza della proposta va ad aggiungersi la convenienza. Sì, perché sectornolimits.com offre promozioni speciali, come l’attuale Summer Sale che assicura sconti fino al 50%. Le transazioni sono sicure, grazie a metodi più che autorevoli: il portale sfrutta il circuito MultiSafepay, leader europeo nel sistema dei pagamenti online.

Il servizio clienti accompagna l’esperienza d’acquisto dalla fase di selezione del prodotto, alla gestione dell’ordine. Quello dell’e-shop è del resto uno shopping in cui l’autorevolezza del brand e la praticità dell’online si fondono.

Il cliente può decidere ad esempio di richiedere il ritiro in store. Ciò permette di risparmiare sulla spedizione, potendo approfittare di una rete di oltre 200 negozi abilitati. Per i prodotti acquistati online o in negozio è inoltre garantito il reso fino a 30 giorni dopo l’acquisto. La spedizione è gratuita per ordini di almeno 39 euro.

Con www.sectornolimits.com è quindi ancora più semplice approfittare dei valori di Sector No Limits: indistruttibilità, design italiano e amore per le sfide che da sempre caratterizzano il marchio.

Un brand legato a una storia fatta di prestazioni da record, innovazioni tecnologiche e capacità di misurarsi con i propri limiti.

Scopri l’esperienza Sector, visita ora www.sectornolimits.com e non perderti gli sconti insuperabili di Summer Sale: fino al -50%.

