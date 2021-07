EnergyProtect™: Il rivestimento isolante e protettivo trasparente per edifici è ora disponibile in Italia per i progetti Superbonus 110

GOLDEN, Colo., 29 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Syneffex Inc. ha annunciato oggi che il pluripremiato rivestimento per edifici EnergyProtect™ è ora disponibile in Italia tramite Maozina s.r.l, il distributore esclusivo dell'azienda per la regione.

Per oltre un decennio, la tecnologia brevettata di barriera termica EnergyProtect™ ha ridotto i costi di riscaldamento e raffreddamento per case ed edifici in tutti i climi e stagioni.

I clienti che utilizzano questa tecnologia brevettata riferiscono di risparmiare tra il 20% -40% sui costi energetici di riscaldamento e raffreddamento. Come bonus, Energy Protect™ fa molto di più che isolare in un film sottile e trasparente... fornisce benefici come antimuffa, antiumidità e resistenza ai raggi UV.

Il prodotto viene utilizzato su pareti (interne o esterne) e soffitti. Il rivestimento può essere utilizzato su legno, mattoni, pareti dipinte, cartongesso, cemento e stucco senza ridurre la metratura o modificare l'aspetto della superficie.

https://www.syneffex.com/commercial-buildings-green-sustainable-case-studies/

https://www.syneffex.com/residential-homes-green-sustainable-case-studies/

https://www.syneffex.com/wp-content/uploads/2021/07/Synefex-Edifici-sostenibili.pdf

La vernice trasparente a risparmio energetico Energy Protect™ è sicura, a base d'acqua, a basso contenuto di VOC e rispettosa per l'ambiente, motivo per cui è stata scelta da musei, grandi aziende e case di tutto il mondo come isolante di nuova generazione. L'applicazione è facile con uno spruzzatore di vernice, un pennello o un rullo.

EnergyProtect è uno dei tanti prodotti a risparmio energetico offerti da Syneffex Inc. e i clienti includono la Marina USA, l'esercito militare divisione ingegneristica USA, la Società storica di New York, Toyota, Nestlé, ecc.

Le qualità delle prestazioni termiche sono state certificate da laboratori di prova ISO e il prodotto è certificato per soddisfare i requisiti CAM e CE.

vedi: www.syneffex.com

Syneffex Inc. è una consociata di Industrial Nanotech Inc. Dichiarazione di approdo sicuro ai sensi dela Legge sulla riforma del contenzioso sui titoli privati del 1995: Questo comunicato include dichiarazioni previsionali rese ai sensi delle disposizioni che comportano rischi e incertezze. La Società non è obbligata a rivedere o aggiornare alcuna dichiarazione previsionale al fine di riflettere eventi o circostanze che potrebbero verificarsi dopo la data del presente comunicato.