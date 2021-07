Bank Alfalah e ACE Money Transfer organizzano una Cerimonia di distribuzione dell'oro e annunciano la loro nuova campagna promozionale

MANCHESTER, Inghilterra, 29 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Il 16 luglio 2021 ACE Money Transfer, uno dei principali fornitori di servizi per le rimesse transfrontaliere bonifici e Bank Alfalah hanno tenuto una Cerimonia di distribuzione dell'oro a Lahore, in Paksitan, presso il Pearl Continental Hotel di Lahore. Tre lingotti d'oro da 20 tolas sono stati distribuiti alla sig.ra Mubeshera Shadab, alla sig.ra Sultana Yasmin, al sig. Abdul Mutalib, e quattro lingottini d'oro da 5 tolas al sig. Muhammed Ahmed, al sig. Muhammad Imran Munsab, al sig. Muhammad Shabeer Sapra e al sig. Muhammad Raza Ullah.

Mehwish Hayat, famosa attrice pakistana e destinataria di Tamgha-e-Imtiaz, ha allietato l'evento e annunciato la prossima mega-campagna promozionale per il 2021.

ACE Money Transfer e Bank Alfalah incentiveranno i clienti a inviare rimesse in Pakistan al fine di vincere premi in denaro, tra cui 270 premi da 50.000 rupie ciascuno e un premio eccezionale di 1 crore di rupie. La campagna inizierà il 1 ottobre e durerà fino al 31 dicembre 2021.

Rashid Ashraf, CEO di ACE Money Transfer, ha dichiarato in questa occasione: "Questa campagna e la prossima sono la dimostrazione della nostra fiducia e forte collaborazione con Bank Alfalah Limited, una delle banche più grandi e tecnologicamente più avanzate del Pakistan. Puntiamo a fornire soluzioni per rimesse pratiche, veloci e sicure secondo le esigenze dei nostri clienti, che ci affidano il loro denaro. Ci impegniamo a svolgere il nostro ruolo in un Pakistan in via di sviluppo, promuovendo canali legali per le rimesse".

Saad Ur Rahman Khan, Group Head per la divisione Corporate, Investment Banking & International Business di Bank Alfalah, durante l'evento ha osservato: "Bank Alfalah si impegna costantemente per superare le aspettative e soddisfare le esigenze dei nostri partner e clienti all'estero. Miglioramo incessantemente i nostri livelli di servizio e le offerte per i nostri partner al fine di soddisfare le aspettative dei pakistani che vivono all'estero e delle loro famiglie in patria e rendere la loro esperienza con noi semplice e utile".

Informazioni su ACE Money Transfer

ACE Money Transfer è un istituto finanziario con sede a Manchester specializzato in pagamenti transfrontalieri. Fornisce servizi di rimesse online da Regno Unito, UE e Australia con una vasta rete di oltre 300.000 sedi, distribuite in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Informazioni su Bank Alfalah

Bank Alfalah è una delle maggiori banche del Pakistan, con 730 filiali in oltre 200 città del Paese e una presenza internazionale in Asia e in Medio Oriente. La banca fornisce soluzioni finanziarie a consumatori, aziende, istituzioni e governi attraverso una vasta gamma di prodotti e di servizi.

Contatto per i media:

dm@acemoneytransfer.com +44 161 3936 999