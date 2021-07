SpazioDati lancia Atoka Pocket: il CRM intelligente con data entry automatico

(Adnkronos) -

Trento, 27 Luglio 2021. È finalmente arrivato il nuovo prodotto di SpazioDati, azienda che fa parte del mondo Cerved ed è leader nel settore dei Big Data, che ha saputo interpretare appieno le esigenze di liberi professionisti e piccole medie imprese. Con Atoka Pocket infatti il classico CRM, indispensabile per la gestione delle attività, è diventato non solo smart ma anche intelligente, pratico ed intuitivo. Questa nuova applicazione si presenta come uno strumento completo, che unisce le qualità di un gestionale con data entry automatico all'utilità di un assistente virtuale sempre a portata di mano. Una vera e propria rivoluzione per chi gestisce un'attività e ha bisogno di un CRM disponibile in ogni momento, da qualsiasi luogo.

Atoka Pocket: molto più di un semplice CRM

Il gestionale è un sofware indispensabile per chiunque abbia un'attività, perché è proprio questo programma che consente di raccogliere ed immagazzinare i dati dei clienti, i contratti, le trattative, i progetti e via dicendo. Ciò che rende Atoka Pocket davvero interessante e diversa rispetto a qualsiasi CRM tradizionale è il sistema di data entry automatico, che rappresenta un vero punto di svolta. Consultare le informazioni di contatto di clienti, fornitori, competitor e partner è un lavoro laborioso, si sa, che porta via moltissimo tempo prezioso. Atoka Pocket consente di semplificare l'intero processo, perché vanta un database ricchissimo che comprende ben 6 milioni di imprese. È dunque sufficiente inserire il nome della società, la partita IVA o anche semplicemente un indirizzo mail per verificare le informazioni dell’azienda e creare dei prospect dedicati.

Sin da questo dettaglio si possono intravedere le potenzialità di Atoka Pocket, che finalmente permette di dire addio alle inutili perdite di tempo ed automatizzare un lavoro necessario quanto importante per ogni attività.

Per organizzare le attività basta un tap!

All'interno dell'applicazione Atoka Pocket si possono trovare inoltre funzionalità utilissime per organizzare le proprie attività e gestire il business da qualsiasi luogo, con un semplice tap. Aggiornare i dossier, pianificare nuove offerte, archiviare quelle concluse, gestire le trattative, allineare i collaboratori e tenere tutto questo sempre sotto controllo. Con Atoka Pocket è possibile organizzare le proprie attività a 360° utilizzando un'unica applicazione, dalla grafica intuitiva e dalle molteplici funzionalità.

L'assistente virtuale che è sempre sul pezzo

Se Atoka Pocket sembra già straordinaria così, c'è un'altra funzionalità interessante in questo CRM intelligente sviluppato da SpazioDati ed è l'assistente virtuale. Grazie al calendario integrato, è possibile impostare notifiche personalizzate, reminder ed alert per non perdere mai di vista i propri obiettivi ma non solo. Se una proposta è pronta per essere inviata al cliente, l'assistente virtuale invia un memo per evitare di dimenticarla. Si tratta dunque non solo di un sistema di notifiche utile per una gestione puntuale delle proprie attività e degli impegni ma di un vero e proprio motivatore, che sprona a raggiungere i risultati ed è sempre sul pezzo, pronto a fornire un aiuto concreto per implementare il proprio business e non rischiare di perdere occasioni importanti. Un assistente virtuale che è sempre a portata di smartphone e dunque a disposizione 24 ore su 24.

