iMDsoft® seleziona IMS MAXIMS come partner di canale per il sistema informativo clinico MetaVision® nel Regno Unito e in Irlanda

TEL AVIV, Israele e MILTON KEYNES, Inghilterra, 27 luglio 2021 /PRNewswire/ -- iMDsoft e IMS MAXIMS SONO lieti di annunciare una partnership di canale, in base alla quale IMS MAXIMS commercializzerà in esclusiva la suite MetaVision agli ospedali nel Regno Unito e in Irlanda e fornirà formazione, implementazione e supporto ai clienti MetaVision in questi mercati.

iMDsoft collabora con le principali aziende di tecnologia sanitaria a livello globale attraverso il suo channel partner program, che si applica all'intera Suite MetaVision per i reparti di rianimazione, anestesia (perioperatoria) e terapia intensiva. Il programma consente a iMDsoft di concentrarsi sullo sviluppo del prodotto e sul miglioramento della suite MetaVision a vantaggio di medici e pazienti. Da parte loro, i partner di canale selezionati sono autorizzati, nell'ambito del programma, a condurre attività di vendita nei rispettivi mercati e a fornire servizi di implementazione e supporto, sfruttando la loro vicinanza fisica ai clienti.

Nella selezione di un partner di canale per il Regno Unito e l'Irlanda, era fondamentale che iMDsoft trovasse un'azienda affidabile con un successo comprovabile nell'implementazione e nel supporto dei prodotti correlati, in modo che i clienti attuali e futuri continuassero a ricevere un servizio e un'attenzione eccellenti. IMS MAXIMS è attivo sia nel Regno Unito che in Irlanda da oltre 30 anni, con una forte enfasi sia sull'innovazione che sulla qualità del servizio, attributi che sono strettamente e strategicamente allineati ai valori di iMDsoft.

Insieme, le due aziende avranno un'eccellente copertura sia del Regno Unito che dell'Irlanda e consentiranno ai clienti di scegliere un sistema informativo clinico all'avanguardia con competenze consolidate nell'interoperabilità, sia nell'ambito di un approccio basato sulla soluzione migliore sia come soluzione chiavi in mano.

"Siamo lieti di collaborare con IMS MAXIMS, uno dei principali fornitori di servizi sanitari digitali nel Regno Unito e in Irlanda. Le nostre visioni e i nostri valori sono strettamente allineati e siamo certi che attraverso il nostro programma di partner di canale, IMS MAXIMS presterà grande attenzione agli utenti MetaVision attuali e futuri. Non vediamo l'ora di lavorare con IMS MAXIMS per fornire i nostri sistemi informativi clinici avanzati che entusiasmeranno la regione, migliorando la sicurezza clinica, i flussi di lavoro e l'efficienza" ha dichiarato Shahar Sery, Executive Vice President di iMDsoft

"Siamo davvero entusiasti di aver raggiunto un accordo con iMDsoft in qualità di loro partner di distribuzione nel Regno Unito e in Irlanda. Uno degli aspetti che è emerso molto chiaramente durante il processo sono stati i nostri valori comuni e l'attenzione rivolta alla soddisfazione dei clienti e al loro supporto per fornire un'eccellente assistenza ai pazienti. In qualità di soluzione di assistenza critica leader di mercato, MetaVision è completamente complementare alla soluzione IMS MAXIMS e siamo impazienti di esplorare le opportunità nella nostra base di utenti congiunta. Siamo certi che questa partnership avrà un grande successo nei prossimi anni e ci auguriamo un futuro brillante insieme". Thomas Anderson, CEO, IMS MAXIMS

iMDsoft è leader mondiale nel settore dei sistemi informativi clinici, con specializzazione in rianimazione, anestesia e terapia intensiva. Centinaia di ospedali e reti sanitarie in 24 Paesi, ivi compresi i principali ospedali del NHS, utilizzano la suite MetaVision, il prodotto di punta dell'azienda, per migliorare la qualità delle cure e incrementare i risultati finanziari. Il programma globale di partnership di canale offre ai partner di distribuzione un approccio end-to-end per fornire il migliore software iMDsoft. iMDsoft è una società interamente controllata da N. Harris Computer Corporation.

MetaVision ha svolto un ruolo fondamentale negli ospedali durante la pandemia di Covid-19 con le sue capacità flessibili di gestire i flussi di lavoro correlati al Covid-19. Per maggiori informazioni, visitare www.imd-soft.com.

IMS MAXIMS è una pluripremiata azienda specializzata in tecnologia clinica che si impegna a migliorare il coordinamento della cura dei pazienti negli ambienti sanitari. Il suo team di esperti collabora con le organizzazioni sanitarie per identificare e fornire soluzioni tecnologiche su misura e sostenibili per la condivisione delle informazioni che supportino la fornitura di cure più sicure ed efficienti per le generazioni attuali e future.

I 35 anni di collaborazione dell'organizzazione con i professionisti del settore sanitario hanno portato allo sviluppo di un software di registrazione elettronica dei pazienti comprovato, flessibile, intuitivo, sicuro e interoperabile. L'approccio dell'azienda alla trasformazione digitale offre anche un migliore coinvolgimento clinico e una maggiore responsabilizzazione in reparti e divisioni ospedalieri. I tempi di implementazione sono rapidi, pertanto medici e pazienti possono trarre vantaggio da miglioramenti in termini di efficienza e sicurezza in tempi rapidi. E con l'ambizione di affrontare le odierne sfide sanitarie, IMS MAXIMS offre opzioni flessibili per supportare i prestatori di assistenza sanitaria con implementazione e manutenzione costanti. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.imsmaxims.com

