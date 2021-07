Affidea completa con successo una nuova linea di credito da 150 milioni di euro per supportare i piani di crescita dell'azienda

L'AIA, Paesi Bassi, 26 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Affidea, il principale fornitore europeo di diagnostica per immagini, servizi ambulatoriali e di cura del cancro, annuncia il positivo completamento di una linea di credito di 150 milioni di euro, che supporterà ulteriormente la strategia di crescita della società.

Affidea (www.affidea.com) ha accelerato la sua strategia di crescita nel corso dell'anno, con una serie di acquisizioni significative. Negli ultimi otto mesi ha ampliato la sua presenza in 5 paesi, a partire da dicembre 2020, con l'espansione in Croazia grazie all'acquisizione di Sveti Rok, operatore sanitario ambulatoriale, seguita da quella del provider di medicina nucleare Gamma Clinica, in Spagna, nel gennaio 2021. Nel marzo 2021, Affidea ha proseguito la sua espansione nel Regno Unito, acquisendo il rinomato gruppo ortopedico Fortius e in Irlanda del Nord con l'acquisizione di Orthoderm. L'espansione più recente è avvenuta in Italia, nel giugno 2021, quando Affidea ha annunciato l'acquisizione del Gruppo CDC, grazie alla quale l'azienda è diventata il principale operatore ambulatoriale della regione Piemonte, raddoppiando le sue dimensioni e arrivando a contare 54 centri in tutto il paese. Questa espansione conferma la leadership di Affidea in Europa come principale fornitore di servizi ambulatoriali, di diagnostica per immagini e di cure oncologiche.

Inoltre, come ulteriore segno della resilienza della società durante la pandemia dovuta al COVID-19 e della performance sostenibile dimostrata dall'inizio del 2021, Moody's ha recentemente aggiornato l'outlook della società da negativo a stabile.

L'outlook di Affidea è sostenuto dalla sua posizione di più grande fornitore di servizi avanzati di diagnostica per immagini in Europa, con un ruolo di leadership nei suoi principali mercati, un'elevata diversificazione geografica, una domanda favorevole per i servizi offerti e la sua ambizione di proseguire nel consolidamento nel settore dell'imaging diagnostico a livello europeo, espandendo il proprio modello di business ai servizi ambulatoriali.

Giuseppe Recchi, CEO di Affidea Group, ha dichiarato: "Il management di Affidea è soddisfatto della continua e positiva performance dell'azienda, che supera le aspettative del nostro piano di business. Siamo cresciuti in modo costante, con un approccio di gestione saldo e mirato a mantenere la nostra leva finanziaria al di sotto degli standard del settore, ma con una crescita a doppia cifra grazie a una solida disciplina industriale e finanziaria. Sono molto orgoglioso nel vedere gli investitori sostenere il robusto modello di business e la strategia di crescita di Affidea che mira a sviluppare, a fronte di una forte richiesta, centri polidiagnostici che integrano servizi ambulatoriali e di imaging diagnostico di alta qualità. Si tratta di un modello di business di successo che viene costantemente promosso dalle crescenti economie di scala in 15 paesi. Con il supporto continuo del nostro azionista, questo traguardo ci offre la flessibilità per accelerare i nostri ambiziosi piani di crescita e continuare a offrire valore ai oltre 10 milioni di pazienti, che visitano i nostri 308 centri in tutta Europa ogni anno".

Marcus Kaeller, CFO di Affidea, ha aggiunto: "Questa nuova linea di credito ci pone in una posizione eccellente a garantire che la nostra struttura patrimoniale sia ben posizionata per sfruttare le opportunità di investimento presenti nei nostri mercati. Il rating outlook della società riflette la fiducia nella resilienza della società e le nostre iniziative per rafforzare il cash flow e ridurre la leva finanziaria nei prossimi 12-18 mesi. Promuovere sinergie e realizzare vantaggi di piattaforma sono aree di interesse chiave del management, sostenute da solide discipline finanziarie per supportare la strategia di crescita, in forte accelerazione".

La nuova linea di credito è stata concordata da Unicredit e Goldman Sachs.

About Affidea Group

Affidea (www.affidea.com) è il principale fornitore europeo di diagnostica per immagini, servizi ambulatoriali e di cura del cancro, presente in 15 paesi in Europa, con 308 centri. Il Gruppo Affidea impiega quasi 11000 professionisti ed esegue più di 15 milioni di esami diagnostici ogni anno. Affidea è l'unico fornitore di servizi sanitari che fa parte della Imaging Board di IBM Watson e anche di Microsoft Cloud. Grazie ai suoi precedenti per la sicurezza dei pazienti, Affidea è il fornitore di imaging diagnostico più premiato in Europa dalla Società Europea di Radiologia - oltre il 50% di tutti i centri dell'Eurosafe Star Wall appartengono ad Affidea. Affidea è di proprietà di azionisti legati alla famiglia Bertarelli, che ricevono consulenza dalla loro impresa, la Waypoint Capital.