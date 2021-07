Xiaomi ROIDMI Eve Plus: aspirapolvere robot autosvuotante che sterilizza i rifiuti

SHENZHEN, China, 23 luglio 2021 /PRNewswire/ --

La minaccia per la salute accompagna la convenienza

Il robovac autosvuotante ha guadagnato il nostro favore per lo smaltimento automatico della polvere, la più grande comodità che un robovac possa mai fornire. Ma più a lungo immagazzina i rifiuti, maggiori sono le possibilità che i microbi crescano. Xiaomi ROIDMI Eve Plus offre ora una soluzione di testa.

Sterilizzare le minacce alla salute

Anche se molte marche lo hanno mancato, ma la sterilizzazione può essere più fondamentale per i robovac autosvuotanti.La stazione di smaltimento della polvere ha spazio per 30-60 giorni di rifiuti, il che la rende un focolaio di microbi capace di grandi danni. Ecco perché la sterilizzazione si presenta come una necessità urgente. Fortunatamente, ROIDMI ha visto questo: un aspirapolvere robot qualificato senza problemi dovrebbe essere uno che pulisce bene, si svuota da solo e si sterilizza da solo. Con questa idea in mente, il team di ROIDMI ha sviluppato la prima stazione di smaltimento con un "generatore di particelle deodoranti" integrato che si attiva dopo ogni smaltimento automatico.

Meccanismo del generatore di particelle deodoranti

Il generatore di particelle deodoranti elimina il 99,99% di batteri, virus, parassiti e sostanze maleodoranti grazie ai filtri HEPA e alla tecnologia Active Oxygen, spesso utilizzata per la sterilizzazione delle apparecchiature mediche.

Le particelle deodoranti invadono questi microbi e li distruggono dall'interno o ossidano gli enzimi su cui vivono, siano essi parassiti comuni (come gli acari) o batteri (come Escherichia coli, Candida albicans e Staphylococcus aureus). E queste particelle di ossigeno attivo possono anche ossidare le sostanze chimiche maleodoranti, come ammoniaca, formaldeide, benzene e TVOC.

Smaltimento potente e vuoto intelligente

Xiaomi ROIDMI Eve Plus ha tutto il diritto di vantarsi del suo potere di smaltimento della polvere. Con il condotto di smaltimento posteriore corto di 379mm, il motore potente di 900W e l'aspirazione di 23,000pa, può svuotare il robot velocemente e bene. il sacchetto di smaltimento grande di 3L può tenere per 60 giorni, e il touch screen del LED lo rende divertente e interattivo mostrandovi il processo di smaltimento e sterilizzazione della polvere, e ricordandovi di cambiare il sacchetto una volta pieno.

Il robot può raccogliere facilmente i rifiuti con l'aspirazione da 2.700pa. È dotato di sistema di navigazione laser LDS 4.0 che garantisce un posizionamento preciso, sistema di mappatura intelligente ROIDMI integrato e un'app per personalizzare i piani di pulizia. È compatibile con Mi Home, Alexa e Google Assistant. E funziona fino a 250 minuti dopo una carica completa.

Xiaomi ROIDMI Eve Plus è ora in listino a soli 422€ (codice:ZIYCSE8O) https://bit.ly/3eIpf74 !。Per un prezzo molto più economico di iRobot i7+, puoi possedere questo robovac più sofisticato, più conveniente e molto più intelligente.

Sito ufficiale del prodotto: https://bit.ly/3wVom1s

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1579357/image.jpg