Wondershare presenta PDFelement 8.0 per Mac: La Nuova Esperienza PDF

L'ultima versione offre una maggiore integrazione con macOS e una nuova gamma di funzionalità.

VANCOUVER, 22 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Wondershare Technology ha annunciato la nuova versione di PDFelement 8.0 per Mac. https://pdf.wondershare.com/ L'editor PDF desktop di macOS ha introdotto diverse nuove funzionalità oltre ad un'esperienza più nativa. PDFelement 8.0 per Mac integra la potenza mobile di PDFelement Pro per iOS, offrendo ai fan di Apple una vera esperienza cross-device. https://pdf.wondershare.com/pdfelement-ios/.

"Ci impegniamo a semplificare i processi di documentazione in modo che i nostri utenti possano avere più tempo da dedicare alla creazione", ha affermato Shelley Xie, Product Director di Wondershare PDFelement. "Che tu sia uno studente, un educatore, un impiegato, un grande o un piccolo imprenditore o un libero professionista, il nuovo Wondershare PDFelement cambierà il tuo modo di lavorare con i documenti e ti renderà più efficiente."

Nuove funzionalità di PDFelement 8.0 per Mac:

Principali funzionalità di PDFelement 8.0 per Mac:

Compatibilità

Wondershare PDFelement 8.0 è compatibile con macOS v. 10.15 e macOS v. 10.14. Wondershare propone un'offerta limitata della durata di un mese: acquista la versione per Mac e ottieni gratuitamente la versione per iOS. Clicca qui per vedere l'offerta di lancio di PDFelement 8.0 per Mac.

Inoltre, Wondershare PDFelement supporta anche Windows, iOS, Cloud e offre una soluzione PDF "tutto in uno" per tutti, a partire dalla startup fino all'azienda.

Per vedere le ultime novità sui prodotti e le guide di Wondershare PDFelement, visita il sito Web ufficiale: https://pdf.wondershare.com/it/ oppure seguici su YouTube.

Informazioni su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare è un leader globale nello sviluppo di software ed è un pioniere nel campo della creatività digitale. Grazie alla potente tecnologia, le soluzioni che forniamo sono semplici e convenienti. Esse hanno trasformato Wondershare in un marchio di fiducia utilizzato da milioni di persone in più di 150 paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a perseguire le loro passioni in modo da poter costruire insieme un mondo più creativo.

Contatti con i media

Chiara QinWondershare itmarket@wondershare.comPhone: +86 170 7155 3881

