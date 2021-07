La nuova release del PLM di Centric Software® promuove la consumer experience di prodotto globale

Dall'ideazione di prodotto al packaging e alla qualità, Centric 8 PLM v7.3 include inedite innovazioni per trasformare il go-to-market dei prodotti

CAMPBELL, California, 22 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Centric Software è lieta di annunciare che è ora disponibile Centric 8 PLM versione 7.3, l'ultima release della soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti quali abbigliamento, calzature, articoli sportivi, beni di lusso, generi alimentari e bevande, mobili, articoli per l'home design e per la cosmesi e la cura della persona, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

A fronte delle sfide dei settori moda, retail ed outdoor, quest'ultima release di Centric PLMTM presenta tre moduli inediti incentrati sulla gestione e il tracciamento delle modifiche ai prodotti, sul packaging di prodotti e sulle presentazioni di prodotti, nonché miglioramenti alle funzionalità esistenti di ispezione dei prodotti, di gestione dei progetti e 3D.

"I nostri clienti hanno sempre più bisogno di fornire ai consumatori un'esperienza di prodotto unica che comprenda tutto, dall'estetica e dal tipo di packaging in cui arriva il prodotto quando viene ordinato online alle credenziali di sostenibilità di materiali e componenti," afferma Ron Watson, VP of Product di Centric Software. "Molti clienti vogliono anche gestire in PLM un'ampia gamma di prodotti diversi e desiderano offrire pacchetti creativi a tema, come un outfit completo di accessori, un kit sportivo più attrezzature, o persino un assortimento di cesti regalo che includono prodotti durevoli o non durevoli."

"Questa versione aggiunge ancor più elementi di sviluppo del prodotto e di go-to-market all' ecosistema Centric PLM e offre una potente flessibilità e controllo. I team possono concettualizzare quasi ogni aspetto dell'esperienza olistica end-to-end del prodotto, dalla garanzia della qualità alla progettazione del packaging in 3D, presentazioni di prodotti ad acquirenti e ad altri team, nonché approfondimenti sulle modifiche dei prodotti, senza dover lasciare Centric PLM. In definitiva, consente alle aziende di ideare, svolgere e arricchire l'esperienza globale di prodotto del consumatore finale."

Per le aziende che seguono un approccio basato progettuale che stagionale, la nuova Project feature raggruppa prodotti da categorie di prodotti diversi con cicli di vita differenti, per un unico lancio sul mercato. La visibilità contemporanea su più prodotti consente un migliore processo decisionale e di immettere i prodotti sul mercato in tempo e con successo, riducendo al minimo il rischio di errori.

Sul fronte della garanzia della qualità, i miglioramenti apportati al modulo Final Inspection offrono ulteriori opzioni di processo per l'ispezione dei prodotti, con flussi di lavoro più flessibili e migliorati roll-up di reporting e analisi dei difetti, per una più profonda comprensione delle cause alla radice e delle potenziali soluzioni di problemi di qualità.

Le funzionalità 3D di Centric sono state arricchite dalla connettività con il file Rhino per beni durevoli, calzature e accessori, nonché dall'aggiunta di Conversations nel visualizzatore 3D, che facilita lo scambio di commenti, per un flusso di lavoro 3D collaborativo.

Quanto al packaging, il nuovo modulo Packaging Proofing consente ai team di sviluppare, iterare e verificare copie e artwork direttamente in Centric PLM per garantire la conformità del packaging del prodotto o per conferirgli quel tocco in più.

La gestione delle modifiche tecniche, che è un processo tradizionale per molte aziende di accessori e di attrezzature, è supportata da un modulo Centric 8 PLM completamente inedito. L'impatto di una modifica è calcolato automaticamente, in questo modo viene ridotto il lavoro manuale e potenziati gli utenti nelle loro decisioni e nella strategia di go-to-market.

Infine, dalle revisioni dei piani di linea alle riunioni di merchandising e-commerce, sono molti i casi nel ciclo di vita del prodotto che motivano una presentazione agli stakeholder. Anziché estrarre dati e immagini dal PLM per creare presentazioni esterne in una soluzione come Microsoft PowerPoint, ad esempio, i team hanno ora la possibilità di creare presentazioni direttamente in Centric PLM. Gli utenti curano i prodotti secondo obiettivi diversi, come, ad esempio, capi di abbigliamento in un set assortito in base ad aspetto, persona, tema, promozione, ecc. Le modifiche ai prodotti vengono aggiornate automaticamente nelle presentazioni, il che permette, oltre che eliminare un lavoro noioso, di risparmiare tempo e di ridurre gli errori.

"L'ultima versione di Centric PLM include innovazioni inedite per tutti," afferma Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Offre a marchi, rivenditori e produttori una maggiore flessibilità e controllo, consentendo loro di ideare una globale consumer experience di prodotto direttamente dal PLM. Siamo fieri di continuare a lavorare a stretto contatto con aziende leader di mercato per espandere il potenziale di trasformazione digitale di Centric PLM."

