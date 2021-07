Guarda in diretta tutte le partite di Serie C della stagione 2021-22 su 196 Sports

196 Sports e leggenda del calcio italiano Beppe Signori sono orgogliosi di offrire ai tifosi di tutto il mondo l'accesso alle partite del loro club di Lega Pro preferito su dispositivi iOS, Android, Smart TV e Cibor TV; abbonamento scontato per l'intera stagione a 54,99 $, disponibile fino al 31 agosto

ROMA, 22 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Ti stai chiedendo come guardare in streaming le partite di Serie C per la stagione 2021-22? L'attesa è finita!

196 Sports è orgogliosa di annunciare ai tifosi di Lega Pro residenti all'estero che, a partire da questa stagione, trasmetterà in diretta tutte le oltre 1.100 partite delle 60 squadre che gareggiano in Serie C. I pacchetti in abbonamento per l'intera stagione sono disponibili su www.196Sports.com a una tariffa scontata di 54,99 $, per gli abbonati che si iscrivono prima del 31 agosto.

Iscrivendosi a 196 Sports, i tifosi di tutto il mondo potranno accedere alle dirette streaming video di tutte le partite di Serie C. La Serie C non è mai stata così emozionante, con i match ricchi di azione di alcune tra le squadre più leggendarie del calcio italiane come l'Avellino, il Bari, il Catania, il Foggia, il Palermo, il Pescara, la Triestina, così come la squadra Under 23 della Juventus, 36 volte vincitrice dello Scudetto di Serie A.

Tutti gli abbonati di 196 Sports riceveranno l'accesso per l'intera stagione a contenuti esclusivi, tra cui:

Per proporre questa offerta ai milioni di tifosi della Lega Pro residenti all'estero, 196 Sports ha stretto una partnership esclusiva con una leggenda del calcio italiano, Beppe Signori.

"Il vero calcio si gioca in Lega Pro", ha dichiarato Beppe Signori. "Grazie all'app 196 Sports, milioni di tifosi che vivono all'estero potranno finalmente guardare la loro squadra preferita e cogliere ogni minuto d'azione dell'intera stagione di Serie C".

196 Sports è a disposizione di tutti i tifosi residenti all'estero. Le partite sono visibili su iOS e Android, oltre che su dispositivi Smart TV e Cibor TV.

I pacchetti in abbonamento sono disponibili ai seguenti prezzi. I pacchetti per l'intera stagione possono essere corrisposti in 10 pagamenti mensili:

Clicca qui per iscriverti e guardare tutte le partite di Serie C della prossima stagione!

196 SPORTS: 196 Sports è una nuovissima piattaforma di video in streaming disponibile su iOS e Android, nonché su dispositivi Smart TV. 196 Sports è il principale fornitore globale di streaming per le partite della Lega Pro ("Serie C") in tutti i mercati al di fuori dell'Italia. Con la piattaforma 196 Sports, i clienti di tutto il mondo possono avere accesso alle oltre 1.100 partite della Lega Pro durante l'intera stagione, nonché ai contenuti pre e post partita, alle interviste a giocatori e allenatori e agli highlights delle partite. Tutti i contenuti sono disponibili in alta qualità, offrendo ai clienti un'esperienza visiva appagante, consentendo agli abbonati di seguire i loro club di Lega Pro preferiti da qualsiasi parte del mondo. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.196Sports.com.

Media Contact: N6A 212-334-9753, 196Sports@n6a.com