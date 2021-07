NYSE Group, Inc. seleziona TRAFiX LLC come soluzione tecnologica per la gestione delle opzioni

NEW YORK, 21 luglio, 2021 /PRNewswire/ -- TRAFiX LLC, azienda globale FinTech nonché leader nel settore dei sistemi di trading broker-neutral, e NYSE Group, Inc., che gestisce la più grande borsa valori del mondo, hanno stipulato un accordo pluriennale in cui TRAFiX fornirà ai floor broker di NYSE American Options e NYSE Arca Options e ai rispettivi clienti - senza soluzione di continuità - integrazione elettronica a NYSE Pillar tramite il sistema avanzato di gestione degli ordini di opzioni di TRAFiX e/o la rete globale FIX.

"Oltre a prestazioni e determinismo di livello superiore, NYSE Pillar offrirà agli investitori di NYSE American Options e NYSE Arca Options una piattaforma ad architettura aperta, sulla quale siamo entusiasti di avere TRAFiX come principale sistema di gestione degli ordini per i floor broker" ha dichiarato Ivan Brown, Head of Options & Business Development per NYSE Group. "In qualità di principale operatore di cambio per i trading floor aperti, NYSE riconosce il valore fondamentale del'integrazione di uomo e tecnologia per rispondere al meglio alle esigenze istituzionali di servizio, e TRAFiX, con la sua comprovata esperienza nel fornire flessibilità e soluzioni in tempo reale, è un collaboratore naturale di cui ci avvaliamo nei nostri continui sforzi per migliorare l'esperienza della contrattazione alle grida sui mercati delle opzioni NYSE".

"TRAFiX è lieta di lavorare con NYSE a un progetto così importante e siamo entusiasti di fornire ai floor broker di NYSE American Options e Arca Options la nostra tecnologia di trading all'avanguardia. Essa rappresenta il culmine di ampi sforzi da parte di NYSE e TRAFiX per identificare e fornire le soluzioni di trading più efficienti agli utenti finali" ha dichiarato Michael Ottrando, Managing Director e Global Head of Sales di TRAFiX."L'integrazione per gli utenti tra le piattaforme TRAFiX e NYSE Pillar consentirà loro di ottenere un flusso di lavoro elettronico aperto senza soluzione di continuità con un sistema di gestione degli ordini totalmente conforme e avanzato, broker-neutral e una rete globale FIX".

Walter Fitzgerald, CEO di TRAFiX, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di implementare le nostre soluzioni di trading elettronico e la rete global FIX per supportare i floor broker di opzioni e i clienti del gruppo NYSE. Lavorare insieme evidenzia il nostro impegno per attuare una strategia di crescita sia a livello nazionale che internazionale. TRAFiX è ansiosa di instaurare un solido rapporto di lavoro con il gruppo NYSE".

Informazioni su TRAFiX:

TRAFiX è una società FinTech globale broker-neutral che fornisce soluzioni innovative di gestione ed esecuzione degli ordini, connettività FIX in tempo reale e interfacce API normalizzate per soddisfare i requisiti funzionali e normativi del settore dei servizi finanziari. La nostra offerta scalabile è stata appositamente progettata per applicare i più recenti miglioramenti nello sviluppo software e nell'architettura aziendale per risolvere le crescenti sfide affrontate dall'odierna comunità di trading. Attualmente in grado di supportare il trading elettronico di azioni, opzioni e opzioni complesse, la nostra architettura aperta consente l'aggiunta continua di classi di asset. Il team TRAFiX vanta un'esperienza pluridecennale e si concentra in modo particolare sulla progettazione di applicazioni di livello superiore che si integrano nell'ecosistema tecnologico dei nostri clienti e riducono il costo totale di proprietà.