Kavalan vince il terzo trofeo all'ISC di IWSC

Kavalan è stato nominato Produttore ISC dell'anno, vincitore del trofeo IWSC

TAIPEI, 20 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Kavalan ha ricevuto il World Whisky Producer of the Year Trophy dell'International Spirits Challenge (ISC) per il secondo anno consecutivo.

Con questo primo premio Kavalan si aggiudica il terzo trofeo come principale distillatore di Taiwan in occasione dell'ISC 2021 e dell'International Wine and Spirits Competition (IWSC), insieme.

Per l'anno 2021, Kavalan ha ricevuto:

Kavalan ha vinto il primo round dell'International Wine and Spirits Competition (IWSC) 2021, vincendo il Worldwide Whiskey Trophy - per la quinta volta - con il suo Kavalan Podium Single Malt Whisky. La distilleria taiwanese ha portato a casa 7 delle sole 8 medaglie d'oro che i giudici dell'IWSC hanno assegnato durante l'intero concorso.

Il Podium, che viene invecchiato in un mix di botti vergini di rovere americano e botti refill, è stato descritto dai giudici come segue:

"Al naso note di quercia con chicchi di caffè tostati, caprifoglio e aromi di rosa. Il palato speziato e pesante si apre con una serie di frutti di bosco, è luminoso e pieno e termina con una spolverata di porridge dolce e noce moscata. Sapientemente bilanciato".

Gli Spirits Tourism Awards dell'ISC premiano l'innovazione e l'eccellenza tra le distillerie globali. Kavalan ha ottenuto il Distillery Visitor Centre Trophy.

Feedback dei giudici:

L'amministratore delegato Mr Lee ha affermato di essersi congratulato con il suo team e di aver chiesto loro di continuare a lavorare bene. "Vogliamo continuare a offrire qualità ai nostri fan e critici in tutto il mondo", ha dichiarato Lee.

Elenco dei premi IWSC 2021

Trofeo

In totale, Kavalan si è aggiudicato 15 delle 28 medaglie d'oro o medaglie d'oro speciali conferite nella categoria whisky mondiale.

Medaglie d'oro speciali

98 Kavalan Podium Single Malt Whisky98 Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky98 Kavalan Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky98 Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky98 Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Puncheon Single Cask Strength Single Malt Whisky98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky

Medaglie d'oro

96 Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky96 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - French Wine Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky95 Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky95 Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky95 Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky95 Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky95 Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky95 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Elenco dei PREMI ISC 2021

Trofeo

Medaglie d'oro

Informazioni sulla distilleria Kavalan

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan è all'avanguardia nell'arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato con umidità e calore intensi, è realizzato con le acque di disgelo della Snow Mountain ed è arricchito dalle brezze di mare e di montagna. Tutto ciò si unisce per creare la cremosità di Kavalan. La nostra distilleria, che porta il vecchio nome della contea di Yilan, ha alle spalle circa 40 anni di produzione di bevande sotto la società madre, King Car Group. Abbiamo collezionato oltre 550 medaglie d'oro o più preziose nei concorsi più competitivi del settore. Visita il sito www.kavalanwhisky.com

Contatto per i media

Kaitlyn Tsaikaitlyn@kingcar.com.tw

Sandra Tsaisandratsai@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1576870/IWSC_8_en.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1576871/3re.jpg