EcoFlow lancia su Kickstarter la batteria portatile per uso domestico ad altissima capacità

LOS ANGELES, Calif, 20 luglio 2021 /PRNewswire/ -- EcoFlow, azienda che produce soluzioni per l'energia portatile e le energie rinnovabili, ha lanciato oggi l'ecosistema e la batteria portatile per uso domestico EcoFlow DELTA Pro. Con una capacità espandibile fino a 25 kWh, DELTA Pro può ricaricarsi completamente in meno di due ore ed è la prima batteria del settore a utilizzare diverse fonti di energia. L'intero ecosistema ha una potenza sufficiente, con una sola carica, a soddisfare il consumo energetico di emergenza di una famiglia per circa una settimana.

I pre-ordini sono ora disponibili su Kickstarter e si prevede che i finanziatori riceveranno i propri prodotti a fine novembre di quest'anno.

"Gli eventi meteorologici estremi e l'instabilità della rete stanno spingendo le persone ad assumere più controllo sulle proprie soluzioni per l'energia domestica", ha dichiarato Thomas Chen, Direttore R&S di EcoFlow. "L'ecosistema EcoFlow DELTA Pro è progettato principalmente per due scenari di utilizzo: fornire l'alimentazione di emergenza indispensabile durante i blackout e monitorare e controllare meglio il consumo giornaliero di energia e garantire bollette più basse".

Ecosistema e capacità espandibili

EcoFlow DELTA Pro ha la più grande capacità espandibile sul mercato, con una capacità di base di 3,6 kWh che aumenta a 10,8 kWh con due batterie extra e arriva a 25 kWh con prodotti ecosistemici come un pannello per smart home e i generatori intelligenti.

Gli accessori dell'ecosistema EcoFlow sono un elemento di differenziazione nel settore. Ampliano le possibilità offrendo più opzioni di alimentazione, accessori per massimizzare l'uso dell'energia elettrica e soluzioni a misura di utente per controllare e gestire la fornitura elettrica.

La ricarica più rapida del settore

EcoFlow DELTA Pro non è solo la stazione di ricarica più veloce al mondo, ma anche la prima batteria portatile che supporta la ricarica dei veicoli elettrici e la prima a sfruttare diverse fonti di energia: rete elettrica, energia solare, eolica e gas.

EcoFlow DELTA Pro supporta la ricarica da 3000W tramite la presa per veicoli elettrici, il pannello smart home EcoFlow o una presa da 240V. Inoltre, l'ingresso può essere potenziato a 6000W durante il caricamento dell'EcoFlow DELTA Pro collegato a una batteria aggiuntiva intelligente con l'aggiunta di carica solare e del generatore intelligente, consentendo la ricarica completa dell'EcoFlow DELTA Pro in due ore.

Essendo la prima batteria a supportare la ricarica di veicoli elettrici, può essere ricaricata completamente in 1,8 ore da una qualsiasi delle 35.000 stazioni di ricarica in corrente alternata di livello 2 in tutti gli Stati Uniti, quindi i conducenti di veicoli elettrici non dovranno più preoccuparsi della batteria in esaurimento.

Alimenta (quasi) tutto

Con un'enorme uscita AC da 3600W, espandibile fino a 7200W collegando due unità DELTA Pro con l'hub a doppia tensione, DELTA Pro è in grado di alimentare dispositivi per impieghi gravosi come frigoriferi e condizionatori d'aria, anche fino a 240V.

In caso di blackout prolungato, una famiglia media consuma circa 3,68 kWh/giorno di elettricità di emergenza per alimentare dispositivi elettronici come luci, un ventilatore, un router Internet, computer portatili, smartphone e un frigorifero. Con una sola carica dell'intero ecosistema EcoFlow DELTA Pro, una famiglia può alimentare questa configurazione di dispositivi per circa sette giorni.

"L'idea di EcoFlow è sempre stata quella di fornire le migliori soluzioni per la generazione, lo stoccaggio e il consumo di energia", ha dichiarato Chen. "E con l'ecosistema EcoFlow DELTA Pro, siamo certi di aver elaborato una soluzione integrata su tutti e tre i livelli e di aver stabilito un nuovo standard per il settore"

EcoFlow DELTA Max

Insieme al lancio odierno di EcoFlow DELTA Pro, EcoFlow ha lanciato su Kickstarter anche EcoFlow DELTA Max. Con una capacità di base di 2016Wh espandibile a 6048Wh, EcoFlow DELTA Max è una versione più portatile e più grande di EcoFlow DELTA Pro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1575043/image.jpg