Fisher Investments lancia il Gruppo Clienti Privati in Irlanda

La società continua la sua rapida crescita e si espande al servizio degli investitori privati in Irlanda

DUBLINO, 19 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments Ireland Limited, la società controllata di Fisher Investments con sede in Irlanda e parte del gruppo di società di Fisher Investments, che include Fisher Investments Italia, inizierà a fornire servizi di gestione degli investimenti ad investitori dall'alto profilo patrimoniale e alle famiglie in Irlanda. L'annuncio segue la recente espansione di inizio anno al servizio di clienti ad alto profilo patrimoniale in Australia.

Il CEO di Fisher Investments, Damian Ornani, ha affermato: "Espandere il nostro servizio in Irlanda è stata una decisione naturale dato il successo in altri Paesi europei del nostro modello che pone il cliente al primo posto". E ha proseguito: "È un nuovo obiettivo raggiunto nella nostra missione di migliorare l'universo dell'investimento e aiutare sempre più clienti in tutto il mondo."

Carrianne Coffey, Vicepresidente Esecutivo Senior del Gruppo Clienti Privati Internazionali di Fisher Investments, ha commentato: "Siamo onorati di poter aiutare clienti dall'alto profilo patrimoniale in Irlanda a raggiungere i loro obiettivi finanziari. Siamo ansiosi di mostrare agli investitori in Irlanda come la nostra gestione di portafoglio dedicata, il nostro servizio alla clientela personalizzato e il nostro approccio che pone sempre gli interessi del cliente al primo posto, possano assisterli nella pianificazione di un luminoso futuro finanziario."

La società sta attualmente ricercando candidati/e per ricoprire ruoli operativi, di vendita, e di servizio alla clientela. Fisher Investments Ireland offre compensi generosi, benefit allettanti e percorsi professionali flessibili. I/Le candidati/e con qualsiasi profilo accademico e professionale sono invitati/e a inviare la propria candidatura. Per maggiori informazioni sulle opportunità disponibili e i benefit offerti, e per inviare la propria candidatura visitare la pagina FisherCareers.com.

Informazioni su Fisher Investments Ireland

Fisher Investments Ireland Limited è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda (numero di iscrizione: 623847) e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. La sede legale di Fisher Investments Ireland è 2nd Floor, 3 George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 X5X0 Irlanda. Fisher Asset Management, LLC, operante con la denominazione di "Fisher Investments" è la società capogruppo di Fisher Investments Ireland Limited, ha sede negli Stati Uniti (numero del Segretariato di Stato del Delaware: 3936233) ed è regolamentata dalla US Securities and Exchange Commission (numero SEC: 801-29362). Per maggiori informazioni su Fisher Investments Italia, consultare il sito https://www.fisherinvestments.ie.

Informazioni su Fisher Investments ItaliaFisher Investments Italia è la denominazione commerciale utilizzata dalla succursale di Fisher Investments Ireland Limited operante in Italia ("Fisher Investments Italia") e fa parte del gruppo internazionale di società Fisher. Fisher Investments Italia è iscritta con il n° 182 nell'"Elenco delle Imprese di Investimento autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia" tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"), ed è iscritta al Registro delle Imprese di Parma (Numero di iscrizione e Codice fiscale: 97838750152; Partita IVA: 02903080345; Numero REA: PR-276048). Per maggiori informazioni su Fisher Investments Italia, consultare il sito https://www.fisherinvestments.it.

Informazioni su Fisher InvestmentsFisher Investments è una società di consulenza finanziaria indipendente fee-only. Al 30/06/2021, Fisher Investments e le sue controllate gestivano attivi per un valore di oltre 158 miliardi di euro: oltre 121 miliardi di euro per investitori privati nordamericani, 35 miliardi di euro per investitori istituzionali e un miliardo di euro per piani pensionistici di piccole e medie imprese statunitensi. Fisher Investments opera tre unità operative principali: Clienti privati, Clienti privati istituzionali e 401(k) Solutions che servono un bacino di clienti internazionali. Ken Fisher, Fondatore e Presidente Esecutivo, ha firmato la rubrica "Portfolio Strategy" di Forbes dal 1984 al 2016, divenendo l'editorialista di più lunga data nella storia della rivista. Negli ultimi anni, le rubriche di Ken Fisher sono state ospitate dai principali media in quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale e nei Paesi asiatici. Ciò ha permesso a Ken di diventare l'editorialista attivo in più Paesi e con il maggior numero di articoli pubblicati, di ogni altro editorialista di qualsiasi tipo nella storia. Ken ha anche pubblicato 11 libri su finanza e investimenti, tra cui 4 bestseller del New York Times. Per maggiori informazioni su Fisher Investments Italia, consultare il sito www.fisherinvestments.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1576016/FI_Italia_Logo.jpg