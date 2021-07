Cibdol partecipa all'evento di raccolta fondi "Fight Cancer Night"

BASILEA, Svizzera, 19 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Cibdol, produttore svizzero di integratori CBD, partecipa alla Fight Cancer Night. L'evento di kickboxing si svolge a Boerdonk, nei Paesi Bassi, il 4 settembre 2021 e promette di essere una raccolta fondi ricca di azione per due importanti enti di beneficenza contro il cancro, Kika e Fight Cancer.

Nella speranza di raccogliere oltre 25.000 euro, quattordici imprenditori ed attivisti si impegneranno a raccogliere fondi per iniziative salvavita contro il cancro. Due persone di Cibdol, Lesley van Houten e Thomas de Poorter, partecipano all'evento, continuando la tradizione di raccolta fondi locale della nostra azienda. I due enti di beneficenza, Kika e Fight Cancer, sostengono migliaia di persone malate di cancro che vivono nei Paesi Bassi.

Con tutte queste aziende impegnate in una giusta causa, la notte promette di essere piena di azione. Dopo i combattimenti in programma (14 in totale), è prevista la cerimonia di premiazione ed un esclusivo after party. Tutto il denaro raccolto andrà direttamente a Kika e Fight Cancer per continuare il loro lavoro salvavita.

Solo lavorando insieme possiamo sperare di combattere questa terribile malattia e migliorare la qualità della vita di tutte le persone colpite. Unisciti a https://www.cibdol.it/ e ad oltre una dozzina di aziende locali che combattono direttamente contro il cancro.

Informazioni sull'evento Fight Cancer Night:

Per ulteriori informazioni sull'evento visita la pagina https://www.cibdol.it/blog/837-cibdol-alla-fight-cancer-night

For pictures visit this link.