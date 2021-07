BMG e SESAC Digital Licensing espandono il loro partenariato nel Sud-Est asiatico e in Australia/Nuova Zelanda

Mint Digital Services si occuperà del trattamento dei dati

BERLINO, HONG KONG and SYDNEY, 19 luglio 2021 /PRNewswire/ -- SESAC Digital Licensing e BMG hanno ampliato il loro partenariato con nuovi contratti di licenza online per il repertorio anglo-americano di BMG nel Sud-Est asiatico e in Australia/Nuova Zelanda. Questa espansione segue l'accordo per il mercato indiano in rapida crescita, stipulato all'inizio del 2019.

Per conto di BMG, SESAC Digital Licensing negozierà contratti di licenza con fornitori internazionali di servizi online e con i principali fornitori locali di servizi online dei rispettivi mercati. La collaborazione assicurerà l'efficienza e l'accuratezza dei processi finalizzati alla concessione delle licenze per i servizi online. Grazie a questo sodalizio, BMG potrà riscuotere e distribuire con maggiore efficacia e trasparenza le indennità sui diritti d'autore per i suoi clienti editoriali.

Alexander Wolf, presidente di International, SESAC e The Harry Fox Agency, afferma: «Siamo lieti di poter compiere i nostri prossimi passi al fianco di BMG, nel quadro del nostro piano di crescita sia nel Sud-Est asiatico sia nella regione di Australia/Nuova Zelanda. Oltre a beneficiare di una maggiore efficienza all'interno di questi territori, BMG sarà anche in grado di offrire ai propri clienti il valore aggiunto derivante da una più rapida distribuzione delle entrate attraverso Mint.»

Mint Digital Services (Mint) è la joint venture tra l'organizzazione statunitense per i diritti dei musicisti SESAC e la società SUISA, che tutela i diritti d'autore in Svizzera. Mint gestisce i contratti di licenza per i servizi online, attingendo a una banca dati contenente circa 20 milioni di opere musicali documentate.

Ben Katovsky, COO di BMG, afferma: «Con SESAC e Mint, abbiamo trovato i partner ideali per le licenze digitali e la fatturazione in queste regioni in rapida crescita. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità digitali per i nostri clienti e siamo entusiasti di offrire loro un servizio ancora migliore attraverso questo nuovo partenariato.».

La cerchia dei compositori, il cui lavoro è ora rappresentato da Mint, include Sir Ringo Starr, Bruno Mars, Bebe Rexha, Mick Jagger e Keith Richards, Camille Purcell, Yusuf / Cat Stevens, Jess Glynne, George Ezra, Aphex Twin, Bring Me The Horizon, Lenny Kravitz, Gossip e The National.

Accanto al repertorio anglo-americano di BMG, l'accordo in Australia coinvolge anche celebrità locali e clienti editoriali di successo mondiale di BMG come Crowded House, Wolfmother, Alison Wonderland, JET, Peking Duk, What So Not, Ladyhawke, Cut Copy, Tyron Hapi (co-autore e produttore di «Astronaut In The Ocean» dei Masked Wolf) e molti altri artisti multi-platino del programma editoriale in più rapida crescita della regione.

SESAC Digital Licensing

SESAC Digital Licensing, un'affiliata di SESAC Holdings, si occupa della concessione di licenze sia per i diritti di riproduzione di editori e di The Harry Fox Agency in vari territori sia per i diritti di esecuzione, compresi quelli di SESAC Performing Rights, per l'uso online in Europa, Asia, Africa, Centro e Sud America.

Chi è Mint Digital Services

Mint Digital Services è una joint venture tra l'unica organizzazione per i diritti musicali statunitense (MRO) SESAC e la società di gestione svizzera SUISA. Mint è uno dei gestori leader sul mercato nell'amministrazione di licenze per l'esecuzione di composizioni musicali sulle piattaforme musicali online per conto di editori, società di gestione (Collective Management Organisations, CMOs) o istituzioni di gestione indipendenti (Independent Management Entities, IMEs).

Chi è BMGBMG, fondata a Berlino nel 2008, è la quarta azienda di musica più grande del mondo nonché etichetta discografica, editore musicale e primo nuovo attore globale nel campo delle sette note nell'era dello streaming. Fast Company definisce BMG come una delle «aziende più innovative del mondo». Decisivi ai fini della concorrenzialità sono i suoi valori di correttezza, trasparenza e dedizione al cliente. Con 20 uffici sui 12 mercati musicali principali, BMG rappresenta più di tre milioni di titoli e registrazioni, appartenenti a molti degli artisti, autori e cataloghi musicali più famosi e di successo. Attraverso una piattaforma tecnologica e di servizi integrata di ultima generazione, BMG commercializza in tutto il mondo da un'unica fonte i diritti editoriali e di etichetta, solitamente separati. Altri servizi includono produzione di musica, film, libri, gestione di artisti, merchandise, neighboring right e live. BMG è una divisione del gruppo internazionale del settore dei media Bertelsmann, che comprende anche il gruppo televisivo RTL Group, il gruppo editoriale Penguin Random House, l'editore di riviste Gruner + Jahr, il fornitore di servizi Arvato, il Bertelsmann Printing Group, il Bertelsmann Education Group e la rete internazionale di fondi Bertelsmann Investments. BMG si prefigge il compito di essere il miglior partner possibile per i suoi clienti nella gestione e nella commercializzazione dei loro diritti musicali, per garantire loro i massimi introiti e offrire un reale valore aggiunto alle loro carriere. www.bmg.com

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1575848/Mint_Digital_Services_Logo.jpg Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1575847/BMG_Logo.jpg Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1575864/SESAC_Logo.jpg