Alpha Test e Boolean insieme: nasce un Gruppo di eccellenza nell’Education Technology

Milano, 19 luglio 2021 – Alpha Test, società leader in Italia nella preparazione degli studenti ai test diammissione alle Università con un fatturato 2020 di €15 mln, si arricchisce di un asset strategico nel settore EdTech grazie all’ingresso di Boolean nel Gruppo. La scaleup, fondata nel 2018 da Fabio Forghieri e Roberto Marazzini (che diventano soci del Gruppo), è la tech academy online leader in Italia nel settore della formazione di web developer; l’azienda ha chiuso il 2020 con €2 mln di ricavi, registrando una crescita anno su anno in tripla cifra.

Il deal si inserisce all’interno di un piano di sviluppo, iniziato con l’acquisizione della maggioranza di 700+ Club, con cui il Gruppo punta a costituire un hub europeo, con spiccata vocazione digitale, dedicato alla formazione e alla preparazione di qualità per test universitari, concorsi e figure professionali del settore digitale.

Secondo i dati emersi da Istat, Modis e dall’Osservatorio delle Competenze Digitali, in Italia si registra una crescita annua della richiesta di professionisti ICT pari al +26%: ogni anno, solo nel nostro Paese, sono ben 49.000 le posizioni vacanti per ruoli da sviluppatore.

Boolean parte da questa esigenza di mercato e rivoluziona il mondo della formazione informatica attraverso un metodo innovativo: in 6 mesi di lezioni a tempo pieno, totalmente online e live, forma full-stack web developer pronti per entrare nel mondo del lavoro.

Il corso non richiede competenze di programmazione pregresse e, grazie al processo di selezione dei candidati e all’elevata qualità della didattica, degli oltre 1200 professionisti preparati, il 95% hatrovato un impiego in linea con la qualifica acquisita.

Questo dato è uno dei punti di forza della proposta di Boolean che integra al suo interno un dipartimento di Career Service con un network di oltre 900 aziende come Luxottica, Generali, RDS, Zanichelli, Ubi Banca, Zucchetti e Spindox.

Grazie all’operazione, Alpha Test e Boolean mettono a fattor comune le rispettive eccellenze accelerando la transizione digitale del Gruppo che punta a raggiungere 50 mln di fatturato in 4 anni. Boolean beneficerà delle competenze e risorse del Gruppo Alpha Test per consolidare la leadership nel mercato italiano e proseguire l’espansione europea già iniziata nel 2021 con l’ingresso nel mercato UK.

Alberto Sironi, co-founder e AD di Alpha Test, dichiara: “L’unione con Boolean rappresenta un altro tassello fondamentale nel nostro progetto di espansione internazionale, diversificazione e crescita. Alcune caratteristiche di Boolean che sono in linea con il nostro modo di pensare l’Education di alto livello, ci hanno fin da subito convinto a portarli a bordo: l’alta qualità della formazione proposta, un network di prim’ordine con centinaia di aziende aperte al reclutamento di professionisti del web e un modello di business scalabile che ci riserverà interessanti ulteriori aperture”.

Roberto Marazzini, co-founder di Boolean, dichiara: “L’accordo con Alpha Test rappresenta una tappa fondamentale per la crescita di Boolean. Questa operazione ci consentirà di accelerare il processo di sviluppo ampliando i prodotti b2c e b2b nel mercato europeo e investendo nei migliori talenti, mantenendo sempre inalterati gli elevati standard di qualità che offriamo ai nostri studenti”.

In questa operazione Alpha Test è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati, da Ethica Debt Advisory, da Deloitte e dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Boolean è stata assistita dallo studio legale Sani Zangrando e dallo studio ACTA.

Alpha Test

Dal 1987 Alpha Test è la società leader in Italia nella preparazione degli studenti ai test di ammissione all’Università. Organizza corsi in 40 città e online utilizzando piattaforme digitali e strumenti innovativi di lezione, esercitazione e simulazione, sviluppati ad hoc per il superamento delle prove di ogni facoltà.

È tra le case editrici di maggior successo in Italia, con un catalogo di manuali ed eserciziari dedicati in gran parte alla preparazione di esami e prove a test. La società ha chiuso il 2020 con un fatturato di € 15 mln. L’attività di Alpha Test è fotografata da alcuni numeri: 3.000 corsi svolti in tutta Italia e online, 50.000 ore di lezione erogate, 200 docenti specializzati coinvolti, oltre 100.000 studenti preparati e circa 600mila copie di manuali vendute ogni anno. Il Centro di Orientamento Alpha Test è il principale operatore privato del settore e collabora con Licei e Istituti di tutta Italia per orientare e preparare al meglio gli studenti al passaggio dalla scuola superiore all’Università.

Boolean

Boolean è una tech academy internazionale nata nel 2018 che offre corsi di 6 mesi, online e live, per diventare full-stack web developer. Grazie all’approccio learning-by-doing e al servizio di career coaching, Boolean ha trasformato più di 1200 principianti in programmatori professionisti. Con più 40.000 ore di lezione erogate online, oltre 5.000 application ricevute nel 2020, un placement rate del 95% e più di 900 hiring partner, Boolean si impegna per far evolvere la formazione tech, rendendola più accessibile a tutti.

