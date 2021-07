LabelDoo: le etichette adesive personalizzate per ogni esigenza

(Isernia 16 luglio 2021) - Isernia 16/07/2021 - Le etichette adesive sono il biglietto da visita di un prodotto, con un ruolo che spesso si rivela decisivo ai fini della scelta del consumatore.

La loro funzione è tanto più determinante quanto più il loro livello di personalizzazione è elevato.

Sul web esistono moltissimi fornitori del servizio, ma le soluzioni proposte, spesso, sono sempre le stesse.

Si tratta, in moltissimi casi, di standard che offrono poche scelte al cliente in termini proprio di personalizzazione, puntando a un prezzo competitivo che, tuttavia, non è sempre tale. Anzi, commissionare etichette adesive a un prezzo molto basso rinunciando alla possibilità di avere un prodotto funzionale alle proprie esigenze, in realtà non è un vero risparmio.

Con LabelDoo le cose funzionano diversamente!

Con il configuratore online, LabelDoo offre un ventaglio di opzioni assolutamente incredibile: si possono personalizzare le proprie etichette con la massima libertà, calcolando immediatamente la spesa e senza brutte sorprese alla fine. È tutto semplice, chiaro, perfetto.

LabelDoo è un etichettificio che si è affermato sul mercato oramai da più di 40 anni. Un vero e proprio punto di riferimento per tutto il mercato di settore.

La produzione di etichette adesive personalizzate è un ambito piuttosto delicato e richiede massima competenza, professionalità e affidabilità assoluta.

Lavorare da mezzo secolo sul campo è senza dubbio una bella garanzia di efficienza e affidabilità. Ma, il cuore pulsante che anima LabelDoo è l’innovazione continua.

Come lavora LabelDoo

LabelDoo nasce con lo scopo di raggiungere l’eccellenza del servizio, obiettivo che, oggi, è centrato appieno. Come? Offrendo un’alta qualità dei prodotti, assistenza costante ai clienti e aggiornamento costante delle funzionalità online in base alle esigenze comuni, garantendo un prezzo più che competitivo sulla personalizzazione, in particolare per grandi quantità di etichette adesive.

Nel tempo, le necessità sempre più specifiche delle aziende hanno fatto sì che il servizio di LabelDoo diventasse sempre più personalizzato. Attualmente i numerosi parametri del configuratore online consentono di creare etichette adesive “stampate su misura” per ogni tipologia di cliente, dalle grandi aziende ai piccoli produttori artigianali fino alle realtà che operano nel settore della comunicazione e della grafica.

È un servizio esclusivo che mette al centro il cliente e le sue esigenze, con proposte che oltre a rispondere perfettamente alle aspettative risultano anche migliorative dal punto di vista dell’applicazione delle etichette. Questo avviene grazie a rotoli perfettamente adattabili alla macchina etichettatrice, facili da gestire anche quando le etichette adesive vengono applicate a mano.

Il cliente al centro: di più su LabelDoo

Nella filosofia di LabelDoo, dunque, il cliente è parte integrante. In tale ottica è rilevante l’ascolto, per individuare sia i bisogni più diffusi che quelli singoli, ed è fondamentale l’analisi delle nuove tendenze. Così, si arriva ad aggiornamenti costanti e piccole migliorie che diventano risolutivi per chi ha bisogno di un certo tipo di etichetta, personalizzata e caratterizzata da massima qualità di stampa.

Sono le etichette adesive a bobina, ovvero quelle stampate su rotolo, le più richieste dalle aziende, e per questa categoria LabelDoo offre un enorme ventaglio di possibilità.

Una delle ultime inserite nel configuratore è quella del formato fronte-retro, prezioso per tutte le aziende che abitualmente devono stampare una coppia di etichette da applicare a un barattolo di vetro o a una bottiglia, ad esempio. Con il fronte-retro le due diverse etichette possono essere commissionate in un solo ordine e saranno fornite su un unico rotolo, posizionate in modo che anche l’applicazione da parte della macchina risulti rapida.

Altra interessante possibilità offerta è quella di poter intervenire sul numero di varianti per la stessa etichetta. Quando si configura un’etichetta adesiva con LabelDoo, infatti, è possibile andare a scegliere più varianti, mantenendo uguali formato, nobilitazioni e materiale e cambiando la grafica. Ad aggiungere ancora più valore a questa opzione è il fatto di poter decidere liberamente la quantità di etichette per ogni variante. Ad esempio, su 2000 etichette per marmellate è possibile richiederne 500 alla pesca, 700 alla fragola e 800 all’amarena.

Si aggiungono poi il riordino, opzione disponibile all’interno del proprio account che consente di ripetere uno stesso ordine in modo rapido partendo dalla precedente configurazione; la possibilità di salvare il preventivo per 15 giorni, quella di ordinare il campionario carte gratuitamente e il Sistema Reseller.

Sono tutte occasioni a vantaggio delle aziende, che ne agevolano i tempi di lavoro, velocizzando i processi e che, di conseguenza, consentono di avere le proprie etichette adesive in pochi giorni.

LabelDoo, dunque, è qualità, tempi di produzione e consegna rapidi, precisione, affidabilità, innovazione, massima personalizzazione e prezzi vantaggiosi.

DATI DI CONTATTO

LabelDoo

Via Santo Spirito 14/16 - 86170 - Isernia (IS)

Tel. 0865/640002

Email info@labeldoo.com

Sito web https://labeldoo.com/