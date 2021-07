Si apre il Concorso internazionale di urban design della zona dimostrativa di cooperazione per l'innovazione Guangdong-Hong Kong-Macao

- GUANGZHOU, Cina, 14 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Il 12 luglio, l'Ufficio per la pianificazione municipale e le risorse naturali di Guangzhou e il Governo popolare del distretto di Guangzhou Nansha hanno annunciato il Concorso internazionale di urban design della zona dimostrativa di cooperazione per l'innovazione Guangdong-Hong Kong-Macao. Il concorso si propone di raccogliere progetti urbani innovativi e lungimiranti da tutto il mondo e affermare l'immagine della città di Nansha come punto di arrivo navale e terrestre della provincia del Guangzhou più a sud.

L'area progettuale del concorso, la Zona dimostrativa di cooperazione per l'innovazione Guangdong-Hong Kong-Macao, si trova all'intersezione dei corridoi di innovazione scientifica e tecnologica Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong e Guangzhou-Zhuhai-Macao. È anche la cerniera strategica che collega la fascia di sviluppo del cerchio interno intorno alla Greater Bay Area nella strategia per lo sviluppo territoriale di espansione verso sud di Guangzhou.

L'ambito del concorso prevede due livelli: progettazione concettuale generale e progettazione esecutiva.

L'ambito della progettazione concettuale generale copre un'area di circa 71 chilometri quadrati. Ogni progetto presentato deve includere: visione e posizionamento degli obiettivi progettuali; progettazione industriale e funzionale; distribuzione spaziale funzionale atta a promuovere lo sviluppo regionale nel futuro, che si dovrà fondare sulla creazione di uno schema paesaggistico che integri mare, fiume, campi, città e paludi. I progetti dovranno soddisfare i requisiti relativi al picco di emissioni di carbonio e allo sviluppo verde, all'ottimizzazione della funzionalità urbana complessiva, all'ambiente di vita, ai servizi di supporto, all'ambiente ecologico e ai trasporti.

L'ambito della progettazione esecutiva copre un'area di circa 8 chilometri quadrati. La progettazione di dettaglio deve basarsi sulla progettazione concettuale generale e dovrà analizzare le sue condizioni di supporto in base all'orientamento funzionale del range progettuale di dettaglio e all'ipotetica domanda di spazio industriale. Questa parte dovrà includere: progettazione del formato funzionale, ottimizzazione della distribuzione territoriale, intensità dello sviluppo territoriale, progettazione verticale, organizzazione del traffico, pianificazione delle strutture pubbliche, spazi aperti e controllo dello stile urbano. Allo stesso tempo, occorre selezionare non meno di un nodo per l'approfondimento progettuale.

Il concorso selezionerà infine i primi 6 istituti di design come istituti partecipanti, dai cui poi voterà i tre progetti vincitori. Un istituto partecipante otterrà il diritto di integrare e ottimizzare i risultati del concorso. L'Istituto potrà ricevere un bonus totale di 2,6 milioni CNY. Gli altri due istituti partecipanti che hanno presentato i progetti risultati vincitori potranno ricevere un bonus di 1,6 milioni CNY. Gli altri tre istituti partecipanti i cui progetti non rientrano nella rosa dei vincitori potranno ricevere un bonus di 1 milione CNY.

Le iscrizioni al concorso sono aperte dalle 10:00 del 13 luglio alle 17:00 del 3 agosto 2021 (ora di Pechino). Per maggiori informazioni anche relative alle modalità di iscrizione, consultare il bando del concorso.

Il bando del concorso è disponibile al seguente indirizzo: http://ghzyj.gz.gov.cn/xwzx/tzgg/content/mpost_7374186.html