Il WMF riparte con la musica. Roy Paci al concerto di apertura: “è un’emozione essere di nuovo su un palco dopo un anno e mezzo di stop per musicisti e tecnici”

(Rimini, 15 luglio 2021) - Sul Mainstage della 9^ edizione del Festival sull’Innovazione, Roy Paci e gli Aretuska aprono il loro ultimo tour insieme dando inizio ai lavori delle tre giornate del WMF.

La performance è stata resa inclusiva e accessibile grazie all’interpretazione in LIS a cura di Rai Pubblica Utilità, partner del WMF2021.

Rimini, 15/07/2021 - Un’aria festosa scandita dalle note del concerto di Roy Paci e degli Aretuska ha dato il via alla 9^ edizione del WMF, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale. Questa mattina al Palacongressi di Rimini l’inconfondibile tromba di Roy Paci ha salutato dal palco principale i partecipanti del Festival, tornati finalmente in presenza dopo le due precedenti edizioni in formato ibrido.

Un appuntamento importante, quello di Roy Paci e degli Aretuska (con Paolo Vicari alla batteria, Riccardo Di Vinci al basso, Marco Di Martino alla chitarra, Antonio Amabile alla tastiera, e la voce di Raphael Nkereuwem) che non hanno nascosto l’emozione di ritornare su un palco dopo un anno e mezzo di stop per musicisti e tecnici. Non solo: il concerto al WMF ha segnato anche la prima tappa del loro ultimo tour “La despedida”, dopo 25 anni di musica e collaborazioni insieme. “Despedida è proprio la parola migliore per segnare questo momento di magia. - ha commentato Roy Paci - In 25 anni ne abbiamo fatte di cotte di crude ma le cose possono cambiare ed evolversi”.

Grande la partecipazione da parte del pubblico che ha intonato i ritornelli dei brani più celebri. “Nonostante le mascherine sento che cantate di cuore. È un concerto in una situazione difficile - ha sottolineato Roy Paci -. La musica sta vivendo un momento difficile ma ha dimostrato al mondo che ha un ‘immensa dignità”.

A rendere ancora più coinvolgente e inclusiva l’atmosfera, l’interpretazione simultanea del concerto in LIS a cura di Rai Pubblica Utilità, partner del WMF2021.

Il concerto è stato solo il punto di inizio della tre giorni, con oltre 60 sale tematiche e più di 100 eventi con appuntamenti e iniziative all’insegna di formazione professionale, intrattenimento, show, arte, cultura, business e networking. Tutti gli eventi e gli spettacoli del Mainstage possono essere seguiti sui canali digitali del Festival.

WMF - We Make Future

Oltre 21.000 presenze registrate nel 2019, 24.000 presenze online nel 2020, più di 500 espositori e partner e oltre 600 speaker e ospiti da tutto il mondo: il WMF è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale. Ideato e prodotto da Search On Media Group, il WMF2021 - dal 15 al 17 luglio 2021 - ritorna in presenza al Palacongressi di Rimini e online sulla piattaforma interattiva ibrida.io.

Search On Media Group

Dal 2004 ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza a grandi aziende sui temi del marketing digitale. Dall’esperienza Search On nasce la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce in modo personalizzabile e flessibile eventi online e offline.

