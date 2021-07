Il discorso del Ministro Di Maio al WMF: “dobbiamo investire in AI, smart cities, fintech, cybersecurity. Innovazione e digitale al centro della nostra visione per l’Europa di domani”

(Rimini, 15 luglio 2021) - Il Ministro Di Maio ha inaugurato i lavori della nona edizione del WMF - We Make Future, in corso di svolgimento al Palacongressi di Rimini e online. “L’innovazione è il concetto alla base dell’azione della Farnesina per la valorizzazione e la tutela del made in Italy” ha spiegato elencando alcune delle attività del Ministero.

Rimini, 15/07/21 - Innovazione digitale, tutela del made in Italy in risposta alla crisi e investimenti su intelligenza artificiale, fintech e cybersecurity sono i temi con cui il Ministro degli Esteri Luigi di Maio è intervenuto nella prima giornata di apertura del WMF, “una delle più qualificate occasioni di confronti sui temi dell’innovazione digitale e sociale grazie al coinvolgimento di istituzioni, imprese, giovani, ai principali attori e professionisti in italia e nel mondo” ha esordito il Ministro, introdotto dal Chairman del Festival Cosmano Lombardo.

“L’esportazione è cresciuta ma per migliorare ancora i risultati dobbiamo colmare i ritardi strutturali che caratterizzano la realtà italiane in settori strategici della crescita, come quello digitale” ha spiegato il Ministro degli Esteri. “L’indice di digitalizzazione della commissione europea vede l’Italia 25esima in Europa per dotazione per capitale digitale: un dato assolutamente da superare”.

Di Maio, in particolare, si è soffermato sull’impatto della rivoluzione digitale sulle modalità di produzione ed erogazione di servizi e prodotti che - ha sottolineato - “comporta opportunità di crescita economica e sociale. Il Ministero degli Esteri - ha sottolineato Di Maio - ha un ruolo chiave nel rappresentare il nostro Paese e la visione del nostro spazio cibernetico in tutti i contesti internazionali, tenendo presente che esso è anche terreno di competizione e volano di innovazione e crescita economica. Più il nostro sistema economico è sicuro da punto di vista cibernetico, più saremo in grado di attrarre investimenti”.

A tal proposito la Farnesina “punta a favorire conoscenza e l’impiego di nuove tecnologie che consentano agli operatori di proteggere i loro prodotti e servizi dalle imitazioni e render le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, più consapevoli della correlazione positiva tra investimenti in innovazione e proprietà intellettuale”.

Per questo - ha sottolineato Di Maio è necessario “investire in intelligenza artificiale, smart cities, robotica, fintech, cybersecurity per essere competitivi puntando su realtà ad alta innovazione tecnologia e produttiva, incluse pmi e startup”. Inoltre “La Farnesina sta seguendo la strategia dell’internazionalizzazione sulla tutela del made in Italy e sicurezza cibernetica”.

Gli altri eventi, i panel e le testimonianze istituzionali in programma sul palco principale del WMF2021 possono essere seguiti gratuitamente e in diretta streaming sui canali digitali del Festival.

WMF - We Make Future

Oltre 21.000 presenze registrate nel 2019, 24.000 presenze online nel 2020, più di 500 espositori e partner e oltre 600 speaker e ospiti da tutto il mondo: il WMF è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale. Ideato e prodotto da Search On Media Group, il WMF2021 - dal 15 al 17 luglio 2021 - ritorna in presenza al Palacongressi di Rimini e online sulla piattaforma interattiva ibrida.io.

Search On Media Group

Dal 2004 ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza a grandi aziende sui temi del marketing digitale. Dall’esperienza Search On nasce la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce in modo personalizzabile e flessibile eventi online e offline.

