La nuova CUPRA Born: interni 3D per deliziare i sensi

CUPRA Born 100% elettrica

MARTORELL, Spagna, 14 luglio 2021 /PRNewswire/ -- L'obiettivo principale dell'Interior Design Team della CUPRA Born, la prima CUPRA 100% elettrica, era creare uno spazio che mantenesse il DNA del brand regalando un'esperienza unica per i sensi. Interni che possono essere percepiti e sperimentati in tre dimensioni.

Armonia a colpo d'occhio. Per dare vivacità agli interni, i progettisti CUPRA hanno combinato le ultime novità in fatto di tecnologia e raffinatezza nell'uso di colori e trame. Sui sedili blu sono stati quindi creati effetti 3D, con microperforazioni che lasciano intravedere il colore rame sotto la superficie. Impunture decorative in tinta sui sedili e sulle portiere completano i numerosi dettagli nel colore distintivo del brand.

Attenzione ai dettagli. La tecnologia parametrica è stata utilizzata anche su altri materiali, come quelli che compongono il cruscotto, ma questa volta per creare rilievi che sfumano e creano la stessa impressione di movimento.

Emozioni sostenibili. Oltre alle ultime tecniche, spicca anche l'uso di nuovi materiali per i sedili, come per il resto degli interni. È stata utilizzata anche DINAMICA®, una microfibra riciclata di origine ecologica.

La sensazione delle nuove tecnologie. Lo spazio interno si distingue per la sua spaziosità grazie all'integrazione di diverse funzioni nel sistema di infotainment da 12" e all'aggiunta di un display da 5,3" dietro al volante, che sostituisce i display tradizionali, per fornire al guidatore le informazioni di base di cui ha bisogno. Inoltre, è stata integrata una nuova funzionalità, l'Head-up Display a realtà aumentata, uno strumento che proietta informazioni su velocità, aiuti alla guida e indicazioni stradali sul parabrezza nel campo visivo del guidatore. I comandi al volante sono sensibili al tocco, simili a quelli di un tablet, e due satelliti consentono di cambiare la modalità di guida con il semplice tocco di un pulsante.

Il suono della sensazione. L'elemento chiave di questo design degli interni era creare uno spazio in cui il guidatore fosse al centro del veicolo e provasse l'emozione di guidare un'auto elettrica. La nuova CUPRA Born scatena i sensi, creando un'esperienza che ti fa sentire come se fossi seduto in un'auto fatta apposta per te.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=S5SAo3eJXIAFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1572286/CUPRA_BORN_063.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1572287/CUPRA_BORN_189.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1572288/CUPRA_Born_01_HQ__1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1572289/CUPRA_Logo.jpg