10 trucchi iPhone incredibili da conoscere assolutamente

(Adnkronos) -

Salerno, 13 luglio 2021 – Alzi la mano chi non conosce Apple e il suo iPhone, lo smartphone più venduto al mondo. La sua fama è nota a tutti, ma ciò che non tutti sanno è che iPhone nasconde alcune funzionalità e trucchetti che possono migliorare notevolmente l’esperienza d’utilizzo dei suoi possessori! Ecco perché Gaetano Abatemarco, Youtuber e fondatore del famoso blog italiano di tecnologia ChimeraRevo, ogni giorno delizia i suoi follower con una serie di trucchi per iPhone davvero imperdibili.

Tra i tanti esistenti, questi sono i 10 trucchi iPhone da conoscere assolutamente: se siete utenti iPhone, state pur certi che vi piaceranno e vi aiuteranno a migliorare notevolmente l’utilizzo del vostro melafonino!

Trucco 1: scannerizzare documenti

La maggior parte delle persone sbaglia a scannerizzare documenti con iPhone e pensa che basti scattare una foto con la propria fotocamera e poi inviarla. Beh, tutto ciò è sbagliatissimo perché la foto sarà piena di ombre, distrazioni e soprattutto non può essere usata come documento.

Per semplificare la vita e scannerizzare documenti, come mostrato nel video dedicato, basta:

- Aprire l’app note

- Andare sull’icona della fotocamera e selezionare “Scansiona documento”

- Inquadrare il documento

- Salvarlo come PDF - in alta qualità e senza ombre o distrazioni - e inviarlo come documento PDF a chiunque vogliate.

Trucco 2: nascondere le foto

Se dovete nascondere una o più foto dalla galleria del vostro iPhone, andate nella galleria Foto e scegliete la foto da nascondere. Ora:

- Toccate il tasto condividi

- Selezionate “nascondi”

- La foto sarà nascosta: la troverete nella sezione Album delle foto, alla voce “Nascoste”.

- Per nascondere anche questo album, andate nelle impostazioni di iPhone > Foto e disattivare la voce “Album nascosti”.

Qui trovate il video illustrativo.

Trucco 3: annullare un inserimento

In quest’altro video si può invece notare una funzione forse poco nota, ma molto utile per annullareun inserimento di testo. Quando digitate qualcosa ma vi accorgete di aver commesso un errore, provate a scuotere il dispositivo e … l’inserimento sarà annullato! Potete fare la stessa cosa toccando con 3 dita contemporaneamente sullo schermo.

Trucco 4: aumentare ancora di più il volume della suoneria

Il volume è al massimo, ma continuate a non sentire la suoneria quando è in tasca? Ecco un altro piccolo trucchetto:

- andate nelle impostazioni di iPhone

- scorrere fino alla voce Musica

- Andare su EQ

- Selezionare Notte Profonda

Se non avete la voce “Musica” nelle impostazioni, basta scaricare l’app ufficiale Musica di Apple dall’App Store.

Trucco 5: programmare l’invio di un messaggio

Se volete programmare in modo automatico l’invio del buongiorno, la buonanotte o qualsiasi testo a uno o più contatti, allora questo è il trucco che fa per voi!

- Aprite l’app Comandi

- Andate su Automazione

- Cliccate su “Crea un’automazione personale”

- Scegliete “Ora del giorno”

- Selezionate un orario e quando ripeterlo

- Toccate Avanti

- Ora toccate “Aggiungi azione”

- Scegliete “Invia Messaggio”

- Scrivete il testo da inviare e scegliete il messaggio

- Togliete la spunta a “Chiedi prima di eseguire”

- Toccate su Fine

Se la procedura non vi è chiara, potete farvi aiutare dal video dedicato.

Trucco 6: aumentare la durata della batteria

Uno dei trucchi più richiesti e apprezzati consente di aumentare la batteria di iPhone, e il procedimento è davvero semplice. Fate così:

- Andate nelle impostazioni di iPhone

- Selezionate Accessibilità

- Ora “Effetti schermo”

- Toccate “Riduci movimento”

- Disattivate “Effetti iMessage automatici” e “Riproduci automaticamente anteprime”

- Ora andate nuovamente nelle impostazioni di iPhone

- Toccate Generali

- Poi “Aggiorna app in background”

- A questo punto avete due scelte: disattivare TUTTE le app in Background per avere tanta batteria risparmiata, oppure scegliere quali app tenere attive in Background e quali disattivare.

Qui trovate il video.

Trucco 7: terminare una chiamata senza risultare scortesi

Se volete chiudere una chiamata in corso, senza però risultare scortesi, potete usare un trucchetto molto semplice.

- Durante la chiamata in corso, abbassate la tendina del centro di controllo

- Toccate ora l’icona a forma di Aeroplano (modalità Aereo)

- Dopo pochi secondi la chiamata terminerà, simulando una “caduta di linea” piuttosto che una chiusura da parte vostra della telefonata!

Trucco 8: inviare foto in alta qualità su WhatsApp

Quando inviate foto su WhatsApp a un contatto, la qualità viene notevolmente ridotta. Per evitare tutto ciò e inviare foto senza perdita di qualità, fate così:

- Aprite la vostra foto dalla galleria di iPhone

- Toccate il tasto condividi

- Ora scegliete “Salva su File” e salvate la foto

- Aprite la chat WhatsApp con il contatto desiderato

- Toccate il “+” e scegliete “Documento”

- Selezionate il file che avete salvato

- Ora la vostra foto è stava inviata in alta qualità!

Qui trovate il video dimostrativo.

Trucco 9: eliminare tutte le sveglie… in un colpo solo!

Incredibile ma vero, al momento su iPhone non si possono cancellare tutte le svegliecontemporaneamente, ma solo una alla volta. Per risolvere il problema, aprite l’app Orologio e andate su “Sveglia”. Ora dite “Hey Siri, cancella tutte le sveglie” e Siri cancellerà tutte le sveglie!

Trucco 10: creare velocemente un video con le vostre foto

Concludiamo con uno dei video più apprezzati di tutti sul sito Chimerarevo.

Per creare velocemente un video con le vostre foto di iPhone non avete bisogno di nessuna app, perché basta solo:

- Aprire la galleria foto di iPhone

- Andare su Album

- Scorrere in basso fino alla voce “Live Photo”

- Selezionare le foto che volete inserire nel video

- Toccare il tasto Condividi

- Scegliere ora “Salva come video”

Questo processo creerà automaticamente un video con le vostre foto, badando a selezionare solo Foto Live, mi raccomando!

CHIMERAREVO SRL

PARTITA IVA 05544220659

VIA ONOFRIO DI GIORDANO 78 - CAP: 84013 - CAVA DE' TIRRENI (SA)

TEL: +39 328 6906 683

email: taninorulez@gmail.com