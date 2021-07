I libri scolastici usati a sostegno delle famiglie in Italia

(Roma 9 luglio 2021) - Roma, 09/07/2021 - Ogni anno le famiglie italiane con figli in età scolare o studenti universitari, devono fare i conti con liste, a volte infinite, di libri d’acquistare per il nuovo anno, per il nuovo ciclo scolastico o per i corsi di studi all’università.

I prezzi dei libri scolastici sono spesso medio alti se acquistati nuovi, e se si hanno due o tre figli, la spesa finale non è di certo tra le più convenienti.

Investire nella cultura e nell’educazione dei propri figli è sicuramente essenziale, ma esiste un modo per riuscire a risparmiare. Come? Attraverso l’acquisto di libri scolastici usati.

Di certo almeno una volta ci avrete pensato a comprare libri usati, ma forse vi sarete imbattuti nella difficoltà di trovare i testi scolastici delle giuste edizioni, per corsi specifici o per determinate materie.

Esiste però un servizio innovativo creato da giovani imprenditori romani: LSD – Libri Scolastici a domicilio.

Questo portale online permette a studenti, genitori e anche lettori e appassionati di acquistare e vendere libri usati di ogni genere in modo sicuro direttamente da casa!

Comprare libri scolastici usati da casa? Oggi è possibile

LSDlibri.it è un marketplace completamente italiano pensato appositamente per la compravendita di testi per la scuole medie e superiori e per i testi universitari usati.

Oltre ai libri per la scuola oggi la piattaforma presenta anche una sezione dedicata alla narrativa, gialli, saggistica, prime edizioni ecc…per chi ha una vera e propria passione per i libri.

Papà, mamme e studenti attraverso questo marketplace possono acquistare e vendere libri scolastici e universitari usati in tutta Italia, ma soprattutto possono farlo da casa!

Infatti, non ci sarà bisogno di doversi recare in una libreria per vendere o comprare i testi usati. Ma basterà iscriversi al marketplace e ordinare con il proprio smartphone, pc o tablet tutti i libri di cui si ha bisogno.

Essendo usati, naturalmente, ogni libro presenta una descrizione completa dello stato del testo e degli eventuali segni d’usura.

In questo modo non si riceveranno sorprese una volta che il libro o i testi saranno a casa. Inoltre, bisogna considerare anche l’utile estensione di garanzia offerta dal servizio fino al 31 ottobre, nel caso in cui i libri non rispettino la descrizione o in caso di cambio scuola, classe o professore.

Quindi non vi sarà più nessuna probabilità di ricevere un libro rovinato o usurato sia all’interno che nella copertina

Non solo libri da comprare, ma una possibilità per vendere i testi scolastici usati online

LSDlibri è un marketplace che non solo permette di risparmiare sulla spesa complessiva dei testi scolastici o universitari.

Questa realtà innovativa online offre anche la possibilità di guadagnare dai titoli di testo che i propri figli non usano più o di cui gli universitari non hanno più bisogno.

La vendita dei libri direttamente sul portale è davvero semplicissima. Infatti, è possibile vendere i testi scolastici usati online utilizzando l’app di Telegram.

Bisogna accedere all’applicazione di messaggistica e alla chat di LSDlibri.it. Dopo di ché si devono inviare le foto dei libri per ricevere una valutazione in non più di un giorno.

Se il prezzo proposto dalla piattaforma è interessante, basta accettare la valutazione e prenotare il giorno del ritiro a domicilio con corriere.

I soldi, infine, verranno accreditati su un conto corrente su PayPal, non appena i libri saranno controllati dallo staff di LSDlibri.it.

Grazie a questo innovativo sistema di compravendita completamente online, mamme e papà con uno o più figli possono trovare la soluzione migliore per acquistare i testi scolastici per il nuovo anno. Ma non solo!

Avranno anche la possibilità di vendere i libri usati degli anni precedenti, in modo tale da poter guadagnare qualcosa da reinvestire sull’educazione dei propri bambini e ragazzi.

LSD Libri è un marketplace italiano ideato per la compravendita di testi scolastici pensato per i ragazzi e le loro famiglie.

Tel: 3755301195

https://www.lsdlibri.it/