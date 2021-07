Marketing efficace: i gadget promozionali per aziende più venduti nel 2021

(Adnkronos) -

Milano, 08 Luglio 2021. All’interno di una strategia di marketing, il ruolo dei gadget personalizzati continua ad essere estremamente importante. Se infatti negli ultimi anni la promozione digitale ha preso il sopravvento, andando spesso a sostituire volantini, brochure e manifesti, il gadget sidimostra ancora decisamente efficace. Il motivo è piuttosto semplice: le persone non smetteranno mai di apprezzare i regali e ogni volta che utilizzano un prodotto promozionale in cui è impresso il logo di un marchio in automatico quello stesso brand ottiene una visibilità impressionante. Non solo: i gadget regalati dall’azienda hanno anche lo scopo di fidelizzare ilcliente, che ricevendo un regalo sarà molto più propenso a tornare e parlare bene del brand.

Come scegliere i gadget promozionali

Adesso che abbiamo capito perché conviene realizzare dei gadget personalizzati a scopi promozionali, dobbiamo però trovare quelli più efficaci. Non tutti i regali infatti sono ben accetti: devono essere prima ditutto utili, perché altrimenti rischiano di finire in un cassetto a perdere la loro funzione principale. È inoltre importante che il gadget sia esteticamente carino in quanto anche l’occhio vuole la sua parte.

Gadget promozionali per aziende: i più venduti nel 2021

Vediamo allora quali sono i gadget promozionali per aziende più venduti nel 2021: quelli che negli ultimi anni sono stati apprezzati maggiormente dagli stessi clienti e che risultano dunque più efficaci in una strategia di marketing.

# Penna USB

La penna USB è uno dei gadget personalizzati più efficaci del momento e ha anche il vantaggio di non risultare eccessivamente costosa. Al giorno d’oggi acquistandola online si spendono pochi euro ed il ritorno in termini divisibilità e fidelizzazione del cliente è davvero enorme. D’altronde, parliamo di un oggetto che può rivelarsi utile per tutti ed è dunque molto versatile. Solitamente ad optare per questo genere di gadget sono le aziende che offrono servizi al pubblico oppure i negozi che si occupano di prodotti hi-tech.

# T-shirt personalizzata

Anche la t-shirt personalizzata con il logo dell’azienda rientra tra i gadget più gettonati al giorno d’oggi ed è sicuramente uno strumento di marketing molto efficace. Se viene indossata infatti la visibilità del marchio aumenta adismisura, ma è bene precisare che questo è un gadget non adatto proprio a tutte le aziende. Possono sceglierlo le realtà che hanno un bel logo dal punto di vista grafico, integrando magari il tutto con un’illustrazione accattivante. Il rischio, altrimenti, è che non venga indossata dal cliente perché esteticamente non abbastanza bella.

# Shopper in cotone

Un altro gadget promozionale che sta riscuotendo un grande successo negli ultimi anni è la shopper in cotone, perché è comodissima in molte occasioni e non c’è dunque il rischio che non venga sfruttata. Solitamente, questo è un regalo che viene lasciato ai partecipanti di un evento ma si tratta di un gadget molto versatile che potenzialmente tutte le realtà possono donare ai propri clienti.

# Borraccia ecologica

Spesso regalata ai dipendenti ma anche ai clienti, la borraccia è un gadget che difficilmente non viene apprezzato e che permette all’azienda di lanciare anche un messaggio positivo. Parliamo infatti di un oggetto ecologico, che consente di ridurre l’utilizzo della plastica monouso e negli ultimi anni, con la crescente attenzione nei confronti delle tematiche ambientali, le vendite di borracce sono aumentate in modo considerevole.

# Portavivande

Un gadget sempre molto apprezzato e perfetto per le realtà che si occupanodi ristorazione è il portavivande, che viene spesso scelto anche come regalo per i dipendenti. Anche in questo caso parliamo di un qualcosa di utile, che non rischia di finire abbandonato in un cassetto, ma che forse in termini di visibilità è meno efficace rispetto ad esempio alla t-shirt o alla shopper.

# Speaker bluetooth

Altrettanto apprezzate di clienti sono le minicasse bluetooth per ascoltaremusica in qualsiasi luogo: un oggetto che sta riscuotendo un grandissimo successo soprattutto tra i ragazzi. Questo è dunque un gadget perfetto per le aziende che hanno clienti giovani e vogliono fare promozione senza rischiare di regalare un qualcosa di poco utile per il proprio target.

# Mascherina personalizzata

Ebbene sì: nell’ultimo anno tra i gadget promozionali più venduti troviamo anche i dispositivi di protezione anti-covid e in particolare le mascherinepersonalizzate con il logo dell’azienda. Un accessorio perfetto non solo per i dipendenti ma anche per i clienti, che indossandole offrono una grande visibilità al brand.

# Penna

In ultimo troviamo un altro gadget che in realtà sta un po’ perdendo il proprio appeal perché classico, ma che alla fine si rivela sempre comodo per chi lo riceve: la penna. Il vantaggio di questo oggetto è che ha un costo molto economico, ma bisogna considerare che la sua durata è limitata neltempo e che una volta scarica sarà gettata nella spazzatura. È dunque un gadget che si può valutare ma che di certo non è il migliore al giorno d’oggi.

