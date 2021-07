Cavi superconduttivi per la trasmissione di energia: accordo tra ASG e Chubu University

GENOVA, Italy, 7 Luglio 2021 /PRNewswire/ -- L'Università di Chubu e ASG Superconductors hanno siglato un accordo "Memorandum of Understanding" per lo sviluppo e promozione di tecnologia e cavi superconduttivi per trasmissione di energia su lunga distanza.

In un mondo più green e sostenibile la trasmissione di corrente tramite tecnologia superconduttiva sarà chiamata a svolgere un ruolo primario nelle reti, sia per la progressiva entrata in esercizio delle energie rinnovabili, che rappresenteranno la maggior parte della produzione, sia per la progressiva elettrificazione e richiesta di "decarbonizzazione" di processi industriali e mobilità. La trasmissione di energia su grandi distanze si scontra con problematiche ambientali per l'elevato "footprint" e per il riscaldamento del suolo dovuto alle dissipazioni di energia. La superconduttività consente di ridurre drasticamente l'impatto ambientale (-10X in quantità di materiali e footprint), azzerare le dispersioni e ridurre costi di installazione ed esercizio con molti vantaggi per ambiti interessati in modo pervasivo dalla elettrificazione come smart city e green port.

L'Università giapponese di Chubu negli ultimi 15 anni ha ricevuto supporto dal governo giapponese e dal mondo industriale per lo sviluppo di tali tecnologie. Tra i traguardi maggiori si ricorda la costruzione e messa in esercizio della più lunga linea dimostrativa di trasmissione superconduttiva tra un impianto fotovoltaico e un internet data centre con lunghezza pari a 1,5 km.

ASG, con 60 anni di esperienza nello sviluppo di magneti e sistemi per la fisica delle alte energie, fusione nucleare e applicazioni medicali - MRI, sta investendo per sviluppare nuove applicazioni superconduttive con tecnologia "ad alta temperatura", come il filo in MgB2, che consentono di realizzare soluzioni innovative e con rapporto costo-prestazioni "cost effective" per il trasporto di energia riducendo drasticamente dimensioni e dispersioni.

Per Chubu University il Prof Motojima ha dichiarato "Credo fermamente che unendo esperienze, know-how e sforzi comuni si possa addivenire nell'arco di pochi anni a generare vera innovazione nei sistemi per l'energia legati a un mondo che va verso la decarbonizzazione. Mi aspetto quindi che questa collaborazione porti risultati concreti di cui beneficerà la società su scala globale"

"Questo accordo è un altro passo per migliorare il nostro posizionamento come sviluppatori di tecnologie innovative per cavi superconduttivi" ha dichiarato Sergio Frattini, CEO di ASG Superconductors, "la fruttuosa collaborazione con un partner prestigioso ed esperto come l'università di Chubu ci consentirà di esplorare e sviluppare materiali superconduttivi ad alta temperatura, cavi e sistemi per l'accumulo di energia green, trasporto e processi industriali".

