Banggood si afferma come quarta app per lo shopping più scaricata in Italia poco prima dell'inizio della promozione Summer Prime Sale

GUANGZHOU, Cina, 6 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Banggood lancerà la sua promozione estiva 2021 dalle ore 10:00 CET del 7 luglio alle ore 10:00 CET del 10 luglio, con sconti che partono dal 70%. Secondo gli ultimi dati di App Annie, l'app Banggood si è classificata tra le prime quattro piattaforme di shopping complete su Google Play in Italia.

Banggood diventa la più popolare app completa per lo shopping in Italia

Secondo gli ultimi dati dell'App Annie, il 28 giugno l'app Banggood è salita al quarto posto tra le piattaforme di shopping complete su Google Play in Italia. Amazon ha mantenuto il primo posto. Le classifiche dimostrano la crescente popolarità di Banggood tra i consumatori europei.

Banggood continua a espandere la propria presenza nel settore dell'e-commerce al dettaglio da 14 anni. L'azienda, che possiede l'attività e se ne occupa in tutti gli aspetti, ha messo in atto un rigido sistema di selezione e ispezione dei prodotti in cui ogni articolo viene sottoposto a un rigoroso processo di collaudo interno prima di essere approvato per la vendita sulla piattaforma, garantendo che solo i migliori e i più pregiati vengano messi in esposizione. Parallelamente Banggood garantisce sempre prezzi altamente competitivi, in modo che gli acquirenti possano acquistare con fiducia, certi di ricevere sempre il miglior rapporto qualità-prezzo.

La Summer Prime Sale parte con sconti fino al 70%

Banggood ha ufficialmente lanciato la Summer Prime Sale "Shop Your Passion" il 21 giugno, e dal 7 luglio al 10 luglio procederà con una promozione a livello mondiale della durata di 4 giorni offrendo agli acquirenti una riduzione del prezzo fino al 70%. I membri Banggood VIP potranno accedere allo sconto globale "early bird" a partire dal 5 luglio alle ore 10:00 CET.

In più Banggood lancerà la promozione "$0.01 Super Snap Up", oltre a mettere a disposizione offerte speciali su misura per le preferenze di ciascun mercato, come piani rateali senza interessi in Brasile e Germania e spedizioni gratuite a tempo limitato in Italia e Ungheria, nell'ambito del nostro impegno a offrire la migliore esperienza di acquisto agli utenti, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Informazioni su Banggood

Banggood è uno dei principali shop online a livello globale che offre milioni di prodotti attentamente selezionati. Dall'elettronica di consumo, agli utensili, elettrodomestici, giocattoli, articoli sportivi fino all'abbigliamento, tutto può arrivare a casa vostra con pochi clic. Per ulteriori informazioni, visitate la pagina: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557186/Banggood_Emerges_4th_Most_Downloaded_Comprehensive_Shopping_App_Italy.jpg