Getir, la prima azienda di consegna ultraveloce di generi alimentari al mondo, acquisisce BLOK, startup di consegna di generi alimentari nell'Europa meridionale

- La prima acquisizione di Getir renderà il marchio prossimamente operativo in sette mercati in tutta Europa

ISTANBUL, 2 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Getir, pioniere della consegna ultraveloce di generi alimentari, ha annunciato oggi di aver acquisito la startup di prodotti alimentari online BLOK, rafforzando ulteriormente la propria posizione di leadership e rendendo Getir operativa in sette dei maggiori mercati in tutta Europa.

Questa è la prima fusione e acquisizione di Getir dalla sua costituzione avvenuta sei anni fa e segna il prossimo capitolo per il marchio di una progressiva espansione globale. L'aggiunta di BLOK, fondata da Vishal Verma, Hunab Moreno e Varun Kapoor nel febbraio 2021, e attualmente operante in diverse città dell'Europa meridionale, tra cui Madrid, Barcellona e Milano, fornirà a Getir un accesso immediato alla Spagna e all'Italia, a cui farà seguito il Portogallo. Getir assorbirà inoltre l'attuale team di BLOK composto da oltre 120 dipendenti ambiziosi.

Getir è stata fondata a Istanbul nel 2015 come primo servizio di consegna ultraveloce di generi alimentari al mondo ed è cresciuta rapidamente negli ultimi anni. Dopo essere entrata con successo nel mercato di Londra a gennaio 2021 e di Amsterdam nel maggio 2021, Getir ha continuato ad affermarsi in Europa con i recenti lanci a Berlino e Parigi nel giugno 2021.

Il più recente round di finanziamento di serie D di Getir ha valutato l'azienda oltre 7,5 miliardi di dollari e, a seguito della sua rapida crescita in Europa, Getir si sta preparando al lancio in diverse città degli Stati Uniti entro la fine dell'anno. Il team imprenditoriale di BLOK si aggiungerà all'esperienza senza pari di Getir, facendo sí che si affermi ulteriormente come marchio di riferimento nello spazio globale delle consegne on-demand.

"Come azienda abbiamo sempre cercato di collaborare con la gente e di innovare le nostre attività per rendere il mercato un luogo più forte e di maggior successo. L'acquisizione di BLOK, che quest'anno ha realizzato risultati straordinari dal suo lancio a febbraio, è un'opportunità entusiasmante che completa il nostro approccio aziendale e la nostra convinzione che la velocità sia la nostra valuta. BLOK è la nostra prima acquisizione e volevamo assicurarci di coinvolgere una realtà che si adattasse al profilo culturale ed etico di Getir", ha dichiarato Nazim Salur, fondatore di Getir. "Siamo fermamente convinti che BLOK, con la sua conoscenza locale e il successo che continua a riscuotere in Spagna e Italia, ci consentirà di entrare a far parte di queste comunità locali e di garantire un servizio eccellente in tutta l'Europa meridionale."

"Siamo entusiasti di collaborare con i pionieri della consegna ultraveloce al nostro obiettivo condiviso di guidare il mercato dei generi alimentari on-demand nell'Europa meridionale. Questa acquisizione ci permette di sfruttare il profondo know-how, le relazioni e la tecnologia di Getir, che combinandosi con il nostro team di altissimo livello e con le nostre capacità di esecuzione, consentirá di creare un leader formidabile in questa regione del mondo. Abbiamo ricevuto una grande risposta da tutti i nostri lanci in Spagna e Italia e non vediamo l'ora di raddoppiare i nostri sforzi insieme a Getir", ha commentato anche Vishal Verma, co-fondatore di BLOK.

Qui è possibile trovare e scaricare una serie di immagini.

Informazioni su Getir

Getir è il pioniere delle consegne ultraveloci. La compagnia tecnologica, con sede a Istanbul, ha rivoluzionato la consegna dell'ultimo miglio con la sua proposta di consegna in 10 minuti di generi alimentari che offre un assortimento di migliaia di articoli di uso quotidiano ai suoi clienti nel giro di pochi minuti, 7 giorni a settimana, giorno e notte. Getir ora opera in 33 città in Turchia e ha avviato attività nel Regno Unito a gennaio, nei Paesi Bassi a maggio 2021, e a Berlino e Parigi nel giugno 2021. Getir ha anche attività associate disponibili in Turchia: GetirFood, GetirMore, GetirWater e GetirLocals.

Getir è, in primo luogo, una compagnia tecnologica, fondata nel 2015 da Nazim Salur (fondatore di BiTaksi, la principale app per taxi in Turchia), Serkan Borancili (fondatore di GittiGidiyor.com, un marketplace per gli acquisti online) e Tuncay Tutek (ex dirigente Procter & Gamble e PepsiCo in Europa e Medio Oriente).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1555989/Nazim_Salur.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1555990/Getir_UK.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1526012/Getir_Logo.jpg