Arredare il giardino: i consigli di Milani Home

Padova, 05/07/2021 - Quando arriva il momento di scegliere l’arredo giardino per la propria abitazione, è davvero fondamentale sapere come selezionare gli elementi migliori in funzione del contesto e del tipo di ambiente che si desidera ricreare. Con l’aiuto di Milani Home, una realtà specializzata in questo settore, andiamo alla scoperta di tutti gli accorgimenti che vale la pena di mettere in pratica e dei suggerimenti che conviene ricordare per avere la certezza di un giardino arredato in modo perfetto.

Gli obiettivi da raggiungere

Nel momento in cui ci si appresta a scegliere gli elementi che dovranno comporre l’arredamento, è opportuno avere già ben chiara in testa l’idea che si intende perseguire. Non ci si può limitare unicamente a valutare la componente estetica, ma occorre anche capire come fare per rendere gli spazi il più possibile accoglienti. Nulla vieta di organizzare il giardino in modo che sia trendy e in linea con le mode del momento, insomma: ma a patto che non si comprometta mai la funzionalità, che è essenziale per offrire il conseguimento del massimo comfort.

Lo stile migliore

È molto importante riuscire a individuare e a definire uno stile appropriato, in linea con le proprie aspettative, i propri gusti e magari – perché no? – anche la propria personalità. Solo così si avrà la possibilità di comprare arredi coerenti con le proprie necessità. A quel punto, non rimarrà altro da fare che scegliere la giusta collocazione per loro e disporli in modo da dare vita a una vera e propria oasi in cui rilassarsi, prendere il sole nei caldi pomeriggi estivi, leggere un buon libro, sorseggiare un tè con le amiche o giocare con i figli. Non è complicato arredare, ma quel che conta è saperlo fare nel modo giusto. Sono sufficienti pochi elementi disposti in maniera corretta per fare in modo che l’aspetto dello spazio esterno risulti quello desiderato.

Come si fa

Non è eccessivo affermare che il compito di arredare un giardino non è una mansione come le altre, ma è più o meno un’arte. È molto importante valorizzare la propria casa con uno spazio il più possibile curato, ed è questo il motivo per il quale è necessario arredarlo con attenzione. Inoltre, non ci si deve lasciar ingannare dalle dimensioni, in quanto un giardino piccolo con i giusti elementi può essere valorizzato e apparire speciale proprio come uno più grande. Quello che conta è dedicare la massima cura a tutti i dettagli. Per esempio l’illuminazione, che è molto importante perché dalla sua qualità dipende la possibilità di vivere il giardino non solo nelle ore diurne, ma anche di sera e di notte.

Guida alla scelta dell’arredamento

Quando si arreda il giardino, una delle prime decisioni che devono essere prese riguarda la collocazione del tavolo e, di conseguenza, delle sedie. Non bisogna dimenticare che si sta parlando di arredi destinati a rimanere esposti all’aria aperta, e che di conseguenza devono essere realizzati con materiali in grado di resistere alla pioggia e, più in generale, ai fenomeni atmosferici. Una buona soluzione da questo punto di vista è il rattan sintetico, che non subisce l’usura dovuta al tempo che passa e mette in mostra una notevole longevità. Una volta stabilito dove mettere il tavolo con lesedie, poi, ci sarà bisogno di trovare una copertura sia per la sera che per il giorno. Da questo punto di vista, le alternative a disposizione sono molteplici: si può trattare di un semplice gazebo o di un ombrellone di grandi dimensioni. Dipende tutto dai gusti personali, ma ovviamente anche dalla conformazione del giardino e dalle sue dimensioni.

Come fare per rendere un giardino davvero accogliente

Nel definire l’arredo di un giardino si deve sempre tener presente l’obiettivo più importante, che è quello di rendere questo spazio accogliente. Gli accorgimenti che possono essere adottati a tale scopo sono diversi, ma non è detto che si debba spendere chissà quale cifra per riuscirci: ci si può accontentare, per esempio, di mettere in giardino dei vasi con i fiori o degli oggetti speciali. Se poi lo spazio a disposizione lo consente, vale la pena di pensare anche a un barbecue, ideale per pranzi e cene in compagnia degli amici. Le grigliate di carne, di pesce o di verdure sono quanto di meglio si possa desiderare per valorizzare un luogo di convivialità.

Per i bambini

Se il giardino è destinato a ospitare dei bambini, non si può tralasciare questo aspetto: è importante ricordarsi di dedicare un angolo anche a loro, magari realizzando una piccola area giochi. Non ci vuole poi tanto: uno scivolo, per esempio, o anche solo un’altalena. Infine, può essere utile riservare uno spazio più o meno grande da dedicare alla conservazione di tutti gli attrezzi che vengono usati per la manutenzione del giardino, ma anche per la cassetta del fai da te e degli strumenti che siusano per i lavori di bricolage: insomma, un capanno in cui mettere la canna dell’acqua, gli innaffiatoi, i rastrelli, i martelli, i chiodi, e così via.

