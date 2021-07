(Roma, 5 luglio 2021) - Roma, 5 luglio 2021 - Il corpo umano, per stare bene ed essere in salute, deve essere in sintonia con la mente. La perfetta sinergia tra le parti, infatti, si rivela preziosa per ottimizzare il proprio benessere generale. Il nostro corpo tra l’altro ha bisogno di sonno e riposo adeguati a guarire e rinnovare l'energia in modo da farla funzionare correttamente.

Inoltre, anche le attività sotto le coperte possono aiutare ad aumentare il proprio benessere. Ad esempio, secondo Chiaralalli, il sesso favorisce la salute del cuore, e di questo se ne parla ormai da tanti anni.

Anche un diverso stile di vita, l’attività fisica, una sana alimentazione e una buona intimità sessuale possono fare la differenza. In riferimento quanto sin qui premesso, ecco una lista con 10 consigli pratici per migliorare il tuo benessere generale.

1. Cerca di dormire bene

Un sonno sufficiente regola gli ormoni che sono direttamente correlati all’umore e alle nostre emozioni. Molto spesso quando ti senti irritato o noti uno squilibrio emotivo, è molto probabile che il tuo corpo non dorma a sufficienza.

La maggior parte degli adulti ha infatti bisogno di 7-8 ore di sonno di buona qualità a intervalli regolari ogni notte. Se non riesci a trovare abbastanza tempo per dormire, apporta modifiche alla tua routine. Dormire a sufficienza non riguarda solo le ore di sonno totali.

È anche importante ottenere un sonno di qualità a intervalli regolari in modo da sentirti riposato quando ti svegli. Per ottimizzare il risultato scegli materassi e cuscini adeguati come ad esempio quelli in memory foam che tra l’altro sono anche indeformabili e anallergici.

2. Segui una dieta equilibrata

Dormire da solo non ti darà i benefici richiesti per cui se intendi migliorare il tuo benessere devi seguire una dieta sana ed equilibrata e assicurarti che il tuo corpo riceva una quantità sufficiente di nutrimento.

Il cibo che consumi determina quanto è sano il tuo sistema interiore e nel contempo ti aiuta anche a determinare la tua salute emotiva e malattie mentali come la depressione.

Quando il tuo corpo manca di nutrienti essenziali, porta a seri problemi di salute. Inoltre, finisci per affrontare il disagio emotivo e l'ansia.

Gli esperti nutrizionisti in tal senso suggeriscono di mangiare frutta e verdura in quantità sufficiente. Inoltre, consumare noci e lenticchie rafforza anche il tuo cuore. Cerca infine di evitare il più possibile la caffeina, lo zucchero e gli alimenti trasformati.

3. Esponi il tuo corpo alla luce del sole

La carenza di vitamina D porta a diversi problemi come ad esempio dolori muscolari. Esporre il tuo corpo alla luce solare (con le creme solari) può in tal caso aiutarti non poco ad accumulare il suddetto elemento. I raggi del sole infatti favoriscono il rilascio di endorfine chiamate anche "ormoni della felicità" che sono responsabili della produttività del cervello.

Da ciò si evince che se ti prendi un po’ di tempo dalla routine e ne trascorri abbastanza alla luce del sole puoi integrare nel tuo corpo il giusto quantitativo di vitamina D e godere quindi di un buon stato di benessere generale.

4. Affronta con decisione lo stress

Sebbene sia difficile evitare lo stress al giorno d'oggi, è sicuramente possibile affrontarlo. Infatti è molto importante imparare a combatterlo e in modo intelligente ed efficace.

Per questo, cerca di evitare le situazioni che lo causano. Se poi il tuo stress è ingestibile, allora annota le cause e vedi quali azioni puoi intraprendere per migliorare la tua reazione, il tuo umore e persino la situazione.

5. Cerca di socializzare il più possibile

L'isolamento e la mancanza di comunicazione sono le due principali ragioni della depressione, delle malattie mentali e fisiche.

Non importa quanto sia impegnata la tua vita familiare e lavorativa, per cui cerca di dedicare un po' di tempo agli amici e di socializzare con loro. Un uomo non può rimanere in salute senza interagire con altre persone. Comunicare con gli altri abbassa infatti il livello di stress apportando notevoli benefici allo stato di salute generale.

6. Pratica nuovi hobby

Gli hobby ci aiutano a tenerci occupati e impegnati. Quando sei interessato ad alcune attività e ti piace svolgerle, fai dunque dei passi salutari per migliorare il tuo benessere emotivo.

Trovare nuovi hobby è tra l’altro un ottimo modo per rafforzare il cervello e migliorare il tuo umore. Dedicarti al giardinaggio o al fai da te in ambito domestico è in tal senso ideale per impegnare il tuo tempo e rilassarti.

7. Ottimizza la tua intimità sessuale

Il sesso è un argomento che può suscitare molti sentimenti complicati.

Anche le persone più positive possono sentirsi confuse e incerte quando riflettono sulle immagini mentali eccitanti ed erotiche note come fantasie sessuali. Trovare le giuste posizioni sessuali per ogni occasione può aiutare a far crescere il sentimento e il successo in una coppia.

Premesso ciò, va altresì aggiunto che è probabile che anche le tue fantasie più tabù siano normali e sane. In effetti, l'evidenza suggerisce che coloro che hanno fantasie sessuali sperimentano meno ansia e un maggiore senso di autostima.

Sognare ad occhi aperti sul sesso è del tutto normale e agire in base a una fantasia condivisa può anche aiutarti a ravvivare una relazione che sembrava compromessa. Giocattoli sexy disponibili anche sugli store online sono utili per rendere i tuoi sogni erotici reali.

8. Pratica sport adatti per il benessere mentale

Quando rimani fisicamente attivo e ti alleni quotidianamente, il flusso sanguigno migliora in tutto il tuo corpo. Con tale incremento anche l’ossigeno aumenta e di conseguenza ti senti più energico, fresco e mentalmente attivo.

Esercizi e attività fisiche sono quindi importanti specie se sei un impiegato che sta seduto per tutta la giornata su una sedia.

L'esercizio non solo assicura che il tuo corpo rimanga in forma, ma mantiene anche la tua mente sana. Per portare a buon fine l’operazione non devi necessariamente iscriverti a palestre costose.

Una semplice passeggiata con il tuo animale domestico è infatti più che sufficiente. L'importante è farne un'abitudine quotidiana. Detto ciò, va aggiunto che oltre alla tua salute mentale, l'esercizio rafforza le tue ossa e i muscoli che ti impediscono di subire un diverso tipo di lesioni personali durante un allenamento o durante le tue commissioni quotidiane.

Provare delle sessioni di yoga è un altro ottimo modo per vivere in un corpo sano e con una mente sana. Tale attività infatti è realmente in grado di farti rilassare e di regalarti qualche ora di assoluto benessere psico-fisico.

Ricorda ovviamente che, per le attività casalinghe, ti serve l’equipaggiamento giusto. Se fai Yoga, per esempio, ricorda che ti serve un buon tappetino da Yoga, in modo da esercitarti in modo confortevole e sicuro.

9. Segui una dieta sana

Un intestino sano porta a una mente sana e aumenta anche lo stato di benessere mentale. Seguire una dieta equilibrata e nutriente è quindi una buona difesa naturale contro lo stress. Inizia bene la giornata con una colazione nutriente e cerca di mantenere pasti equilibrati fino alla sera.

Nello specifico includi cibi come cereali integrali, verdura e frutta ed evita quelli che notoriamente fanno male poiché ricchi di grassi. In alternativa opta per del pesce azzurro in quanto ricco di omega-3.

10. Evita l’uso di alcol, droghe e sigarette

Se hai problemi emotivi, devi sapere che alcol, sigarette o vari tipi di droghe anche leggere, non sono la soluzione giusta per te.

Forniscono infatti soltanto un sollievo temporaneo dallo stress. Idealmente, puoi invece cercare aiuto e conforto in qualcuno di famiglia o da amici, oppure prendere in considerazione l‘aiuto di un professionista.

Inoltre se assumi le suddette sostanze, devi sapere che è necessario evitare i farmaci senza prima aver consultato il suddetto esperto poiché potrebbero interagire negativamente nel tuo corpo generando poi altri effetti collaterali e persino gravi.

Contatti:

Indirizzo email: mybeautik @ fulldotserv . com