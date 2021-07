ZTE lancia il 5G Indoor CPE MC8020 di terza generazione

- Doppiavelocitàdi accessocon doppia convergenza di rete 5G

SHENZHEN, Cina, 2 luglio 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori dell'Internet mobile, ha lanciato il suo 5G Indoor CPE MC8020 di terza generazione al Congresso Mondiale Mobile 2021.

ZTE aveva precedentemente lanciato uno dei primi router 5G al mondo nel 2018: ZTE 5G Indoor CPE MC801. Il 5G Indoor CPE MC801A di seconda generazione dell'azienda è stato presentato nel 2019, vincendo il prestigioso iF Design Award. Attualmente, il 5G Indoor CPE MC801A è disponibile in oltre 30 Paesi in Europa, Asia, Africa e Medio Oriente.

Caratteristiche principali del prodotto

Per soddisfare la necessità in rapida crescita di trasmissione live, ZTE 5G Indoor CPE MC8020 di terza generazione offre connettività 5G di alta qualità, gestisce la congestione della rete in scenari complessi, soddisfa i requisiti di configurazione a livello aziendale e offre impostazioni di facile utilizzo per una connettività smart home più semplice.

Super tecnologia dell'antenna 3.0

La più recente super tecnologia dell'antenna 3.0 di ZTE raggiunge una reale altezza omnidirezionale per una migliore penetrazione del segnale 5G. La nuova super tecnologia dell'antenna offre il 15% di copertura in più e una velocità di accesso del 20% più veloce rispetto a quella del ZTE 5G Indoor CPE MC801A.

Connettività rapida per scenari complessi

Con il livello enterprise più recente NPU diQualcomm®, ZTE 5G Indoor CPE MC8020 offre Wi-Fi 6, 4x4 MIMO e 4KQAM a una velocità di picco fino a 5,4 Gbps per ben 128 utenti simultaneamente. Supporta le principali tecnologie Wi-Fi 6 come OFDMA, TWT e BSS coloring e utilizza la potenza di calcolo AI a livello di chip riducendo efficacemente le interferenze e il consumo di energia, soddisfacendo al contempo i più elevati accordi di livello di servizio (SLA) per diversi profili di utilizzo connessi contemporaneamente.

zLink Boost

La tecnologia avanzata zLink Boost converte automaticamente le reti wireless e cablate a banda larga, raddoppiando le velocità a monte e a valle di ZTE 5G Indoor CPE MC8020 per ottenere una connessione costante ad alta velocità.

Connessione NFC One-Touch

Con la nuova funzionalità NFC, ZTE 5G Indoor CPE MC8020 può essere collegato agli smartphone abilitati NFC con un semplice tocco. Il collegamento di TV, computer e dispositivi smart a ZTE Indoor 5G CPE MC8020 può essere automatizzato senza modificare le impostazioni di rete Wi-Fi.

Innovazioni leader 5G

Con 16 anni di esperienza nell'Internet mobile e quasi 1000 brevetti nel settore, ZTE ha consegnato oltre 200 milioni di dispositivi Internet mobili in tutto il mondo, con vendite dei suoi chipset sviluppati autonomamente superiori a 30 milioni di unità. Ad oggi, i terminali Internet mobili 5G di ZTE sono stati commercializzati in oltre 30 Paesi e regioni.

