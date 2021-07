Artmarket.com: a soli 34 anni, Avery Singer raggiunge i 4 milioni di dollari ad un'asta. Artprice esamina i motivi e i rischi di questo successo.

PARIGI, 1 luglio 2021 /PRNewswire/ -- L'entusiasmo internazionale intorno alle opere di Avery Singer è dovuto non tanto al "fattore rarità" ma piuttosto al ritmo sostenuto della promozione del suo mercato – sia primario che secondario – negli ultimi tre anni. Le mostre in prestigiosissime gallerie (Kraupa-Tuskany Zeidler, Gavin Brown, Hauser & Wirth) e la regolarità dei risultati d'asta hanno fatto salire la pressione sul mercato di questa giovane pittrice americana, gonfiando così i prezzi delle sue opere fino ai clamorosi livelli di Hong Kong (a maggio) e di New York (a giugno).

Top 10 dei record storici d'asta per gli artisti under 35

Lotti venduti e fatturato in base all'età degli artisti al momento della creazione dell'opera – Database Artprice (2000 - 2020)

Secondo thierry Ehrmann, presidente e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice: «Avery Singer rappresenta per il mondo dell'arte un cambiamento di paradigma esattamente come lo sono i tassi d'interesse negativi per i mercati finanziari.

Nel giro di pochi anni i nuovi talenti dell'arte contemporanea potrebbero diventare molto più costosi dei Grandi Maestri. Oggi la rarità di un'opera o il posto di un artista nella storia dell'arte non sembrano avere la stessa importanza della sensazione di novità e dell'entusiasmo che questa suscita».

Hong Kong vs New York

Dei 18 dipinti di Avery Singer messi all'asta dal 1° gennaio 2017, soltanto 2 sono rimasti invenduti. Com'era prevedibile, i più richiesti sono quelli di grandi dimensioni. A maggio 2018 Sotheby's ha aggiudicato a New York la tela Fellow Travelers, Flaming Creatures (2013): stimata a 60.000-80.000 dollari, è stata venduta per 735.000 dollari.

Lo scorso 21 maggio, la carriera di Avery Singer è entrata in una dimensione completamente nuova quando il suo Dancers Around An Effigy To Modernism (2013) è stato venduto per 3 milioni di dollari da Christie's a Hong Kong. Un mese dopo – il 23 giugno – il suo Untitled (2018) è stato venduto per 4,1 milioni di dollari (spese incluse) da Phillips a New York.

È il secondo miglior risultato d'asta della storia per un artista under 35. Il record assoluto appartiene ancora aRaqib Shaw per il suo Garden of Earthly Delights III (2003), venduto per 5,5 milioni di dollari da Sotheby's Londra nell'ottobre del 2007 quando Shaw aveva solo 33 anni. Tuttavia, le opere di Shaw non hanno mai più raggiunto quei livelli nelle aste.

L'età fatidica dei 35 anni

Amedeo Modigliani è morto a 35 anni, un'età in cui spesso gli artisti hanno appena raggiunto la loro prima maturità artistica. Oggi le sue opere "giovanili" valgono parecchi milioni di dollari, ma ci sono voluti molti anni dopo la sua morte nel 1920 perché questo accadesse.

A 35 anni Avery Singer conta già importanti mostre personali, come quella allo Stedelijk Museum di Amsterdam nel 2016 e quella al Ludwig Museum di Colonia nel 2019. Ma i risultati a 7 cifre ottenuti per le tele dipinte a 26 anni (nel 2013) sembrano estremamente "premature".

Consacrata dai maggiori musei europei e supportata dalle mega-gallerie anglosassoni, Avery Singer sta facendo girare la testa ai grandi collezionisti, sia occidentali che asiatici. Approfittando di un mercato dell'arte globalizzato che sembra sempre più assetato di novità, le maggiori case d'asta stanno facendo lievitare i prezzi delle sue opere fino a livelli pericolosi.

