La micromobilita’ elettrica a sostegno dei giovani talenti:V-Ita Group, sponsor nella Supersport 300

(Adnkronos) -

Legnano, 30 giugno 2021 – V-Ita Group, azienda 100% italiana, leader del mercato delle e-bike e dei monopattini elettrici, debutta nel mondo dei motori. L’azienda milanese, titolare tra gli altri dei brand ICON.E e SPILLO, ha infatti siglato un accordo con la squadra corse CM Racing Team, protagonista del CIV, a sostegno di una giovane promessa: Gabriele Valentino. Classe 2002, una passione per i motori che nasce a soli 3 anni, ha così debuttato ad aprile nel Campionato Italiano di Velocità al Mugello, una pista impegnativa per un esordiente nella categoria Supersport 300, vestendo i colori dell’enfant prodige della mobilità elettrica.

“Il nostro impegno è per una mobilità pulita, e quindi apparentemente in antitesi con il mondo dei motori, racconta Carlo Parente, ceo di V-ITA GROUP, ma abbiamo scelto comunque di credere in Gabriele Valentino e scommettere sul suo futuro perché crediamo nell’energia e nel talento dei giovani. Troppo spesso giovani promesse abbandonano i propri sogni per mancanza di risorse, il nostro essere a fianco di Gabriele nella Supersport 300 significa aver voglia di macinare insieme tanta strada, fino ai traguardi più ambiziosi”.

“Amiamo definirci un’azienda milanese dal cuore napoletano, conclude Parente, che crede nell’innovazione, nella tecnologia e che soprattutto ama le sfide, siamo felici dunque, di poter accompagnare Gabriele nella sua”

GABRIELE VALENTINO

Nasce a Nola nel dicembre 2002. Ad appena 3 anni lo zio gli regala un giocattolo che segnerà per sempre la sua vita e i suoi sogni: la minimoto. Da qui il debutto in pista è un attimo. La minimoto lo accompagna fino all’adolescenza dove si susseguono gare nella Metrakit MiniGP School, la partecipazione alla Red Bull Rookies Cup nel 2016, per poi affrontare il campionato interregionale in sella ad una CBR 500 Honda, passando per i campus di Marquez. Oggi debutta al CIV con il numero 114 e il tifo di Spillo.

V-ITA GROUP

Giovanissima azienda 100% italiana, che in appena due anni si è imposta sul mercato grazie ai suoi 5 brand: V-ITA, Icon.E, The One, Spillo e Smart.e

Progetti che partono dall’idea di rivoluzionare la mobilità elettrica, con una spiccata declinazione rivolta allo stile e all’unicità. Ogni brand del gruppo ha come scopo quello di trasformare una utility, in un fenomeno di costume.

Ufficio stampa V-ITA GROUP

a.borgonovo@hangargroup.it