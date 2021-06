Kaspersky e Fnatic annunciano una partnership globale

(Milano, 25 giugno 2021) - Milano, 25 giugno 2021 - Kaspersky, azienda globale di cybersecurity e privacy digitale, e Fnatic, organizzazione mondiale di esport, annunciano una partnership globale. Le due aziende, leader nel proprio settore, svilupperanno molteplici iniziative congiunte tra cui campagne di contenuti digitali multicanale e una serie di eventi digitali. Inoltre, il logo di Kaspersky apparirà sulle maglie della squadra Fnatic Rising League of Legends.

Da diversi anni, Kaspersky si impegna a supportare gli esport e il settore gaming sponsorizzando eventi e campionati e migliorando le sue soluzioni per rispondere alle esigenze specifiche dei giocatori. I principali prodotti consumer di Kaspersky includono la modalità Game - una funzione che, quando viene attivata, ritarda le scansioni e gli aggiornamenti, non disturba i giocatori con inutili notifiche e non consuma molto in termini di risorse della CPU.

La partnership è alla base del nuovo approccio "Fearless Gaming" di Kaspersky, che prevede una serie di attività e contenuti sviluppati in collaborazione con Fnatic. La partnership tra Kaspersky e Fnatic mira ad aumentare la consapevolezza sull'importanza della cybersecurity e il suo ruolo negli esport.

"Per far sì che il gioco sia davvero “fearless” è necessario assicurarsi che sia protetto adeguatamente. Questa consapevolezza nasce non solo dal fatto che siamo un'azienda globale di cybersecurity, ma anche perché molti dipendenti Kaspersky sono giocatori accaniti. Capiamo gli interessi, i bisogni e il comportamento dei giocatori, e puntiamo a far sì che godano del meglio di ciò che la tecnologia può offrire", ha dichiarato Andrew Winton, Vice President for Global Marketing at Kaspersky. "Siamo lieti di collaborare con Fnatic e supportare uno dei team di esport più importanti del mondo a raggiungere i loro obiettivi, e allo stesso tempo, di poter imparare di più dalla community di professionisti di esport per migliorare ulteriormente i nostri prodotti per un pubblico più ampio di giocatori."

"Siamo lieti di lavorare con Kaspersky per trasmettere ai fan e ai giocatori di tutto il mondo un messaggio così cruciale come quello dell'importanza della cybersecurity negli esport", ha dichiarato il CEO di Fnatic Sam Mathews. "Il loro obiettivo di proteggere il gaming si allinea perfettamente con quella di Fnatic, e non vediamo l'ora di mostrarvi su cosa abbiamo lavorato".

I contenuti congiunti, le attivazioni e gli eventi digitali che saranno prodotti nell'ambito della partnership, verranno pubblicati nei canali digitali di Kaspersky e Fnatic. Inoltre, verranno condivise le migliori pratiche per i giocatori per evitare le minacce informatiche, proteggere le risorse di gioco e evitare interruzioni durante il gioco.

Informazioni su Fnatic

Fnatic è un brand globale di esport con sede a Londra, con un focus sulla ricerca, il perfezionamento e il supporto di giocatori e creator. Fondata nel 2004 da Sam Mathews, le squadre di Fnatic hanno vinto più di 200 campionati in 30 giochi diversi. Basata sui risultati, Fnatic è il canale attraverso il quale i marchi più lungimiranti comunicano con i giovani. Offre contenuti, esperienze e attivazioni leader del settore attraverso uffici e strutture in città tra Londra e Tokyo. Per maggiori informazioni, visita Fnatic.com.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

